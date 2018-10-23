〈凱基銀攻API〉結盟異業夥伴搶攻繳費場景金融 非凱基客戶也能用

當 Fintech、純網銀議題席捲金融市場，歐美行之有年的「Opening Banking」(開放銀行) 概念也開始悄悄進入台灣，開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行去 (2017) 年 11 月首創「KGI inside」 數位金融服務新模式，以開放式 API，結盟異業夥伴進行生活繳費 API 介接搶攻繳費市場，就算不是凱基銀行客戶，也能使用，正因如此，KGI inside 使用者超過 9 成非凱基銀客戶，逐步落實 Opening Banking 與場景金融。

有鑑 FinTech(金融科技) 快速滲透與翻轉消費者的金融生活，凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，智慧型手機普及讓數位生活的覆蓋面無遠弗屆，金融服務「場景化」成為必然趨勢。

周郭傑表示，以記帳功能為例，台灣許多網路銀行早在 15 年前就提供客戶記帳服務，但沒有一家銀行能做到像 CWMoney 理財筆記 APP 擁有數百萬下載，及超過 7 萬個用戶給予 5 顆星滿分評鑑。「KGI inside」就與 CWMoney 合作，將凱基銀行的生活繳費功能，透過開放式的 API（Application Programming Interface）內嵌在理財筆記 APP 中，讓消費者數位記帳與生活繳費一氣呵成。

凱基銀行運用將金融服務碎片化、模組化、API 化的技術能力，先針對消費者最需要的生活繳費，做成開放式的金融服務元件，以 B2B 的合作模式，提供新創業者串接 8 大繳費功能 (信用卡費、貸款費、電信費、路邊停車費、eTag 儲值、台北市水費、汽機車燃料費、健保費等)。

凱基銀行進一步表示，「KGI inside」開放金融模組 API，將新創業者所需要的創新金融服務元件化，如生活繳費、支付、金流保管、身分認證、風險控管、大數據、線上申辦等，將「KGI inside」的金融服務元件運用在新創業者自身的創新服務中，不僅可讓異業業者快速串接金融服務，而且不需受限於金融機構提供的使用頁面，可讓一般消費者在業者既有的產品或平台上使用金融服務，目前凱基銀行已開發完成的 API 模組已達 20 餘支。

簡單來說，對新創業者而言，將「KGI inside」的金融服務元件運用在自身的創新服務中，可以讓新創業者以簡單、快速的方式與金融服務接軌，創造更多商業機會、節省開發成本，並大幅提升客戶體驗及黏著度。

對一般消費者來說，就算不是凱基銀行的客戶，只要使用有與凱基銀行開放 API「KGI inside」合作的新創服務，就可以直接進行繳費支付、數位貸款等金融服務。

目前「KGI inside」的開放 API 已陸續與記帳、支付及社區繳費等 APP 業者合作，除了 CWMoney 理財筆記 APP，還與 PChome 網路家庭集團旗下 Pi 行動錢包合作、攜手 iCHEF 首創餐廳專屬「餐廳貸」；同時與台灣最多人使用的通訊軟體「LINE」合作推出「生活繳費王」官方帳號，標榜不用下載 APP，只要在 LINE 加此官方帳號，不需要是凱基銀行客戶，就可輕鬆繳費；此外，「生活繳費」服務再進化，與「有無科技」旗下的「社區幫」APP 合作，支援全台 27 家銀行信用卡，用手機就可繳納社區管理費。