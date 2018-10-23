郭炳湘從未登上鐵王座

此刻的香港像極了維斯特洛大陸腹地深處的君臨城，經歷十年長夏，或將進入凜冬。10月20日，一手打造了香港樓市繁華的郭炳湘溘然長逝，時年68歲。像他這樣的人物，這個年齡還很年輕，還有很多未儘之事……

昔日孔子知大限將至，負手曳杖，逍遙於門，當戶而坐。待子貢進門，夫子曰：賜，爾來何遲也？將死之心古今相同，隻怕郭炳湘未能像孔子那樣從容交代後事，果不然，據消息人士指出，郭炳湘或未立遺囑。

地產界的執牛耳者

1950年出生的郭炳湘見證了香港的一路坎坷。作為香港房地產業的執牛耳者，他就是能讓全香港為之一傾的那個人。郭炳湘是香港四大家族之一新地(港交所：00016)郭氏家族的長子。郭家也是一直深耕地產事業。新地目前是香港的地產之王，郭氏三兄弟的身家都個個過百億美元。

新地一直以來的拿地策略是隻看地段不看價格，地產業務遍佈香港中環，北京王府井，上海外灘陸家嘴等寸土寸金的地段。著名的香港“維港門廊”、上海國際金融中心，都是舉世矚目的城市坐標。

2018年福佈斯全球富豪榜排名，郭炳江和郭炳聯（郭炳湘的二弟和三弟）總體位居榜單第77位，身家有165億美元；郭炳湘位居榜單第190位，身家是80億美元。

早在1990年，在其父親郭德勝和郭炳湘三兄弟的努力下，新鴻基已經成為了香港最大的房地產企業，市值高達254億元。1989年，郭德勝退休，僅一年後就因心髒衰竭導緻腦部爆血管，在醫院昏迷不久就去世。

新地股權留給了郭炳湘的母親，治權則由三兄弟共同分管。1992年底，新鴻基地產市值超越李嘉誠的長實地產，成為香港市值最大的地產公司，堪稱“地產巨無霸”。

禍起蕭牆 ，東宮易主

其實郭炳湘早就死過一次了。

生而為富豪，也是一件很危險的事情。1997年9月，郭炳湘開車在深水灣道豪宅大門外遭悍匪張子強綁架併索要20億港元。郭炳湘的妻子李天穎親自跟張子強談判，最後以6億贖金換回郭炳湘。而在被綁架的五天内，郭炳湘遭遇了什麽我們不得而知，但這足以摧毀一個人。世事一場大夢，人生幾度秋涼？劫後逃生，是他人生的分水嶺。傳言，之後他一度患上抑郁症。二次重生，似乎讓他心理有所頓悟，併不知不覺陷入了一段婚外情，而這段情正是導緻他們兄弟異見和被家族驅逐的導火索。

都說兄弟阋於牆，外禦其侮，但現實里新地三兄弟卻因異見上演了同室操戈、相互攻伐的狗血劇。2008年1月初，郭炳湘的三弟郭炳聯出具一封美國醫生的通知，指郭炳湘患有躁狂抑郁症，併不適合擔任公司的主席及行政總裁。

2008年5月27日，新地由郭氏兄弟的母親郭邝肖卿出任集團主席，而郭炳湘則不再擔任集團主席兼行政總裁。從此東宮易主，郭炳湘徹底失去儲位，敗走新地。

斯人已去，香港房市或也將開啓新紀元

寥寥數語間，香港樓市二十年歷史，匆匆而過。

今年下半年，由於面臨全球流動性趨緊、通脹水平回落、租金回報持續惡化及中國境内資本流入減少的外部環境影響，市場對香港樓市的情緒終於在最近幾個月遇冷，而美元加息更是讓香港樓市雪上加霜。

很多人焦躁不安。據華爾街見聞報道，無論是新房還是二手房，都出現了多宗買家寧願損失幾十萬港元定金也要退訂的案例。僅新鴻基地產開發的元朗錦田北PARK YOHO Milano樓盤中就已有至少5宗取消訂購的案例，定金損失總額近200萬港元。

以房產為命門的四大家族，一手締造了香港的樓宇森林，成為香港經濟的核心。他們也是讓馬雲、王健林甚至許家印望其項背的老牌富豪，他們實實在在掌握了香港財富，是居住在金字塔頂端的那群人。今年是香港回歸20週年，然而今天的香港卻是“富者連阡陌，貧者無立錐之地”的景象。

據美國CNN的報道，香港彈丸之地，光是今年六月和七月，就有近四百普通民眾長期在麥當勞睡覺，人數比2013年的五十幾人大幅增加。其背後原因不言而喻，這些人併非流浪漢，而是其中有些人根本就不想回家。他們寧願選擇麥當勞歇息過夜也不想回“劏房”。一方面是房價貶值，一方面是底層民眾盼住房，恐怕四大家族火上被烤的日子也不遠了！

十年一覺香港夢，赢得房產薄幸名，昔日風光的郭氏三兄弟，郭炳湘去世，郭炳江仍在監獄，郭炳聯執掌新地。失落、寂寞、悲痛、悔恨自是人生長恨水長東，郭炳湘曾言，“是是非非，誰是誰非，上天會有一個好的安排。”

斯人已乘黃鶴去，此地空餘樓萬頃。蓋棺定論暫且留與他人評說，他的去世，某種象徵意義上可以說，他和他代表的香港那個時代樓市的終結。