金價下跌 因美元上漲削弱其吸引力

金價周一下跌，受累於美元走強和金價未能突破一關鍵技術水平。

1646 GMT，現貨金下跌0.3%，至每盎司1,222.13美元，上周觸及兩個半月高位1,233.26美元。

金價可望錄得10月12日來最大單日百分比跌幅。

美國期金下跌0.3%，報每盎司1,224.80美元。

“美元走強，以及黃金市場無法突破100日移動均線(周一切入位在1,224美元)，讓人們覺得黃金沒有上漲的機會，”Dillon Gage Metals投資服務副總裁Walter Pehowich表示。

美元兌一籃子主要貨幣走高，削弱了對以美元計價的黃金的需求，而美股下跌，沒有跟隨亞洲股市上漲的勢態。

數據顯示，在截至10月16日當周，黃金投機者將紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨凈空頭頭寸減少65,637口，至37,372口，為7月底以來的最低水平。

其他貴金屬方面，鈀金大漲3.7%，至每盎司1,120美元，此前觸及逾九個月高位1,123.20美元。

Pehowich表示，中國股市反彈，新的鈀金買盤浮現。工業商品往往在風險意願增強的環境中得益。

受中國政府連續喊話刺激，中國A股市場連續第二日大幅上漲，周一創出近32個月最大單日升幅，A股成交額同創三個月來最高，投資者信心明顯增強，惟後續走勢仍需視政策面變化而定。

白銀下跌0.4%，報每盎司14.54美元。鉑金下滑0.8%，報每盎司822.90美元。

路透班加羅爾10月22日