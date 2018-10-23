可避開晶片股庫存過高風險 野村上調英特爾評級

野村國際 (Nomura Instinet) 的分析師指出，晶片製造商英特爾 (INTC) 的情況將逐漸好轉，且不會如同其他晶片股面臨庫存攀升問題，將英特爾的評級從「中性」上調至「買入」。

上週，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的晶片分析師 Craig Hettenbach 提出警告，認為該行業大部分的公司，皆受到庫存增加和經銷商下訂過多的影響，將半導體產業評級從與大市同步 (In-line) 下修至前景謹慎 (Cautious)。

然而，野村國際的分析師 Romit Shah 認為，英特爾可能是唯一一間可避免半導體行業問題的公司，該分析師週一 (22 日寫道)，「我們相信英特爾將持續受到供應限制，直到 10 奈米製程量產時，使得該公司至少在明年第 2 季前，可以展現一些季度利潤增長與較強勁毛利率。」

英特爾股價週一 (22 日) 上漲 2.30%，收於每股 45.01 美元，但其股價今年下跌約 4%，同一時間，大盤標普 500 指數的攀升約 2.3%。Shah 重申其對英特爾每股 50 美元的目標價格預測。

英特爾今年股價日線走勢圖

與主要競爭對手 AMD(AMD-US) 相比，英特爾在轉向 10 奈米晶片製成方面一再遭遇延遲，AMD 預計明年將生產 7 奈米伺服器晶片。叫小的奈米，可使晶片效能提升與降低功耗。

AMD 今年股價日線走勢圖

上個月底，英特爾財務長暨代理執行長 Bob Swan 在公開信件內表示，已在 10 奈米製程技術良率有所改善，預計在 2019 年進行大量生產。

Shah 對於英特爾 10 奈米計劃具有信心，他表示，他與美國和外國的設備供應商進行訪談，這些設備商認為英特爾 10 奈米的產能將變得「更具意義」。

Shah 認為，這將有助於緩解投資者對於英特爾在製成技術落後的擔憂，並推升該公司股價。三星電子為目前龍頭晶片製造商，已搶先開始量產 10 奈米製程。