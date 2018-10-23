亞股、歐股皆下挫 美股盤前 道瓊期指一度跌逾300點

亞股、歐股「接力」下挫，今 (23) 日美股盤前，三大指數期貨下跌，道瓊期指一度跌逾 300 點。

台北時間週二晚間 6 點 32 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 304 點 (1.20%)，標普 500 期指下跌 1.36%，那斯達克期指下跌 1.61%。

道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

亞馬遜、Alphabet、微軟、英特爾等重量級公司，近期將陸續公布財報，市場觀望氣氛濃厚。

今日亞股表現不佳，陸股未能延續昨日漲勢，上證綜指收跌 2.26%，深證成指收跌 2.24%；南韓 Kospi 指數跌逾 2.5%，觸及 2017 年 3 月以來低點，日經 225 指數跌逾 2.6%；台股收跌 199.08 點，至 9775.2 點。

另一方面，義大利政府無意修改 2019 年預算計畫，並為此再度槓上歐盟，引發市場疑慮。

歐盟執委會上週表示，義大利支出計畫過度，應提出合理解釋，且必須在 10 月 22 日之前，修改預算草案。

對此，義大利經濟部長 Giovanni Tria 反駁，稱此預算計畫不至於對義國，或其他歐洲國家造成金融風險。

今日歐股走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度下挫 1.6%，觸及 2016 年 12 月以來低點。

除義大利預算爭議外，包括英國脫歐談判陷入僵局、美中貿易爭端未解，以及華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 遇害，導致美國與沙烏地阿拉伯關係緊張等狀況，都使全球市場，面臨更多不確定性。