分析師看多蘋果大氣不喘：目標價310美元 較現值高逾40%

看多蘋果 (AAPL-US) 的分析師從來不缺，如今華爾街又多出一位。

長期技術分析師 Daniel Ives 剛從 GBH Insights 跳槽到 Wedbush Securities，開始對蘋果公司進行評級，其評級為跑贏大盤，12 個月目標價為 310 美元。這個預測遠高於華爾街任何其他分析師平均預測值 239 美元，因為這個數字相當於較週五收盤價再上漲超過 40%。

這位分析師非常樂觀，因為他比其他分析師同行更認為明年該公司會推出更多高價 iPhone。

他在給客戶的報告中指出，「我們認為 2019 財年的平均銷售價格 (ASP) 可能達到 800 美元左右，2019 年產品週期的健康毛利率並沒有減弱的跡象...... 我們認為，近期許多環繞蘋果有關成長的擔憂已經出現緩解。」

隨著投資界對蘋果出售其最新一代 iPhone 能力的關注，Ives 表示，如果接下來的 12 到 18 個月內出貨 3.5 億台，他也不會感到驚訝。一般市場共識估計 iPhone 的出貨量約為 2.2 億部，他認為這種預測可能有些「保守」。Ives 也將蘋果股票列入 Wedbush 的「最佳選擇」名單中。

他說，「即將到來的產品週期仍然是庫克和蘋果為未來幾年 iPhone『穩定』成長奠定基礎的關鍵。」「9 月發布的 iPhone XS、XS Max 和 XR 三款新機將有助於滿足那些上次對 iPhone 8、iPhone 8+ 和 iPhone X 縮手的客戶的潛在需求和升級。」

該分析師還強調蘋果的服務業務是預計未來幾年成長的領域，「我們認為，這是最關鍵之處。因為當你提出分類加總估值表時，單是服務業務就可以賺進 5000 億美元，我個人估計是 4500 億美元。」「這正是華爾街應該開始重新分析的原因。」

在 Ives 提出報告後，蘋果股價週五上漲 1.5%。該股今年以來表現良好，上漲 29%，同比上漲 40%。