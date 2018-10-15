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傳蘋果收購音樂分析新創公司Asaii 挑戰Spotify

蘋果(圖:AFP)
蘋果(圖:AFP)

美國新聞網站週日 (14 日) 報導，消息人士透露，蘋果 (AAPL-US) 以近 1 億美元的價格收購新創公司 Asaii，該公司為唱片與藝術經紀提供音樂分析引擎，將幫助 Apple Music 進一步與音樂串流龍頭 Spotify(SPOT-US) 競爭。

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Spotify 股價日線走勢圖

Asaii 的執行長與創辦人 Sony Theakanath 的 LinkedIn 帳號亦顯示，於今年 10 月開始替蘋果旗下的 Apple Music 工作。因為非上班時間，蘋果和 Asaii 未立即發表回應。

Sony Theakanath的LinkedIn頁面
Sony Theakanath 的 LinkedIn 頁面

此收購案對於 Apple Music 為重要的一步，除了加強對用戶的內容推薦之外，蘋果對於 Asaii 感興趣的點在於，該公司可幫助蘋果與規模較小的唱片公司直接合作。

Spotify 為音樂串流界的霸主，Apple Music 則持續追趕在後，Statista 數據顯示，截至今年 6 月 Spotify 的付費訂閱用戶數超過 8300 萬，蘋果則在今年 5 月突破 5000 萬付費訂閱用戶數關卡。

儘管 Apple Music 在付費訂閱用戶數仍大舉落後 Spotify，Loup Ventures 的分析師 Gene Munster 預測，Apple Music 在北美將潛在使用者轉換成付費用戶的效率，比 Spotify 快上 2.5 倍。

上個月，歐盟監管機構批準蘋果收購音樂辨識應用程式 Shazam，該程式擁有 1.5 億月活躍用戶，在 200 多個國家被下載約 10 億次，預期可為 Apple Music 帶來更多付費用戶。

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