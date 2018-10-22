券商罕見集體“高潮”漲停 A股這一波超級秀666

受週末利好消息刺激，週一滬深兩市股指集體大幅高開，滬指放量大漲，隨後在券商、保險、銀行三大金融板塊的帶動下，不斷強勢走高。滬指強勢收復2600點，一舉站上10日線，盤中創兩年最大漲幅；滬指強勢收復2600點，創業板指重回1300點，創業板指領漲市場，創指最大漲幅達6%，臨近收盤兩市有所回落。

截止收盤，滬指漲4.09%報2654.88點，成交額1973億元;深成指漲4.89%報7748.82點，成交額2247億元，創業板指漲5.21%報1314.95點，成交額728.1億元;

今日大盤收盤再現百點長陽，兩市行業板塊全線上漲，超200只個股漲停，僅15只個股飄綠，證券板塊更是迎來罕見漲停潮，所有券商股集體漲停，以致券商板塊迎來歷史罕見漲停一幕，成為今天行情的最大動力源，也讓我等小股民驚呆。滬深兩市全天成交額超4100億元，上一交易日成交額約為2870億元。今日滬股通淨流出8.16億，深股通淨流入3.41億。

從盤面來看，證券板塊整體漲停領漲兩市，多元金融、保險、旅遊酒店、釀酒、醫療、食品飲料、紡織服裝、農牧飼漁等漲幅居前；殼資源股、高送轉、舉牌概念、債轉股等大幅飆升。

券商板塊罕見集體漲停領漲兩市

今日各板塊悉數大漲，券商板塊漲幅達到10%，40只個股集體漲停，這種強勢實屬歷史罕見。

隨著周末喊話維穩力度再次加強，對市場信心有極大的刺激，受IPO被否企業籌劃重組上市的間隔期縮短的消息刺激，促使市場全面反彈，券商、保險、銀行、多元金融、參股期貨、參股券商、殼資源等板塊出現漲停潮;ST概念股上演開盤漲停潮，ST昌魚(600275-CN)、*ST廈華(600870-CN)、*ST創興(600193-CN)等逾20隻股漲停;同時該消息對作為三方的中介也是利好證券板塊，國海證券(000750-CN)、興業證券(601377-CN)、中信建投(601066-CN)、南京證券(601990-CN )等先後漲停;而在有關取消印花稅的建議下，券商股全線拉升且力度超強，最終整個券商板塊集體漲停整個板塊漲幅達10%，保險板塊大漲逾6%，銀行近4%，對於市場的穩定和信心的恢復當然有著極強的刺激作用;此外，受個稅減稅力度超預期的利好帶動，消費概念股也集體表現活躍，旅遊、酒店、白酒、啤酒等相關個股漲幅靠前。

利好消息密集發布 政策托底強勢提振A股

週末消息面利好消息密集發布，經濟領域和資本市場方面政策的調整釋放出三大積極信號，提振投資者信心，為市場醞釀出反彈行情。持續為實體經濟及資本市場“給力”，尤其是民營上市公司，有望獲得新的發展動力;此外，由人民銀行、銀保監會、證監會三個部門共同製定穩定措施，形成政策合力，推出九大政策組合拳，糾正市場負面情緒惡性循環，推動長期資金入市，屬於特大利好;證監會稱IPO被否企業籌劃重組上市的間隔從3年縮短為6個月，可見高層進一步支持優質企業參與上市公司併購重組，推動上市公司質量提升，促使市場全面反彈;地方政府積極的對股權質押的問題進行托底，包括深圳、北京、上海等地相繼出台對轄區內部分股權質押面臨強制平倉風險的上市公司進行注資；以上多重利好政策相繼出台，顯示近期的低點2449點或可能就是政策底的低點。

此外，目前A股的整體估值已經在12倍-13倍之間，屬於具備極強的價值投資中樞區域。上市公司業績穩定增長，統計發現，截至昨日，滬深兩市上市公司三季報業績預告預喜的佔比達65.3%。與此同時，有100家上市公司發布今年年報業績預告，其中82家公司業績預喜，佔比逾八成。

今日的A股市場，如久旱逢甘霖，迎來久違的強勁反彈，超百股漲停捲土重來。國務院金融穩定發展委員會、中國人民銀行、銀保監會、證監會、滬深交易所、中國基金業協會等多個部門發聲，力挺中國經濟，提振市場信心;歷來，市場大幅反彈都與政策暖風密切相關，此次也不例外。年初至今，受外部擾動因素影響，以及國內經濟下行預期的衝擊，市場信心受到影響，此次一行三會聯合發聲有利於扭轉短期過於悲觀的情緒。目前，A股的政策底已經出現，在政策推動、資金湧動中，種種跡象表明市場底大概率已經出現，A股的反彈行情有望從心動變為行動。

整體來看，今日市場高舉高走，各股指也比較爭氣的站穩在整數關口上方，兩市成交快速放大，近200股漲停，無論是市場人氣還是賺錢效應，均呈現階梯爆發式增長的狀態。但反彈不會一蹴而就，市場極度狂歡的表面下，值得注意的是，今日北上資金仍舊小幅淨流出，這或許暗示後市大盤仍將以震盪為主。上週五至今連續兩個交易日的上漲，股指從低點2449點至2675點，短短的兩個交易日股指波動在超過8%的走勢不可謂不火爆；連續兩個大陽線帶來的驚人爆發力，將會使得滬指順勢收復2700點的跳空缺口，短期注意回補缺口後可能帶來的壓力。