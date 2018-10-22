〈財報〉匯率逆風影響 飛利浦第三季獲利低於預期

荷蘭醫療保健科技公司飛利浦今 (22) 日公布第三季財報，該公司核心獲利成長 6.8% 至 5.68 億歐元 (8.63 億美元)；然而，儘管銷售額增加且獲利率提高，但仍低於分析師預期。

飛利浦第三季淨獲利為 2.92 億歐元，較去年同期下降 7.6%，且低於分析師先前預估的 3.55 億歐元。

而調整後的利息、稅項和攤銷前利潤 (EBITA) 為 5.9 億歐元，較去年同期的 5.32 億歐元上升。

飛利浦表示，可比銷售額成長了 4%，利潤率也有所改善，訂單比前一年增長了 11%，若不是匯率逆風的因素，成績將會更好。中國經濟增長滯後的擔憂一直是許多投資者關注的焦點，不過該公司表示，在中國的銷售額成長了 9%。

「雖然我對本季持續強勁增長 11% 訂單感到高興，但運營收入有部分被匯率逆風所抵消，」執行長 Frans van Houten 在一份聲明中表示。Van Houten 也重申了該公司 2017 年至 2020 年期間平均可比銷售額成長 4% 至 6% 的目標。

從業務部門來看，飛利浦生產超聲波機器等醫療影像設備的部門可比銷售額成長 6%，達到 17.5 億歐元，成長主要來自新興市場和北美市場的挹注。該公司的 Connected Care 患者監測業務可比銷售額下降 2% 至 7.41 億歐元。個人護理業務，包括睡眠和呼吸輔助設備，則成長 4% 至 16.8 億歐元。

此外，該公司週一也宣布，將啟動多達 500 萬股的股票回購計劃。按目前的股價計算，該計劃總計 1.74 億歐元，預計將於 11 月 10 日完成。

飛利浦的股價在今年上漲了近 10%。