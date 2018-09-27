判賠飛利浦10億 國碩三審上訴成功免賠

針對飛利浦控告 DVD 侵權，要求國碩 (2406-TW) 賠償逾 10 億元案，該公司已於去年 7 月底依法提起第三審上訴，國碩今 (31) 日公告表示，最高法院判決出爐，將原智財法院二審判決結果對國碩不利部分予以廢棄，並發回智財法院更審，國碩上訴成功。

飛利浦於 2016 年向智慧財產法院提出聲明訴狀，控告國碩侵犯 DVD 光碟片專利案，一審宣判國碩需賠償 1050 萬元，但飛利浦不滿判決結果，對國碩請求金額增加至 10.5 億元，二審結果於去年 6 月底出爐，判決國碩應給付飛利浦 10.395 億元及相關利息，同時需負擔飛利浦此案付出的三分之一訴訟費用。

國碩對於二審判決結果無法接受，除國碩未使用相關專利外，判決結果中指出，國碩應賠償飛利浦每片光碟片 6 美元的權利金，但國碩平均每片光碟片售價不到 15 美分，原審認定國碩存有相當於產品售價 40% 到 60% 的不當得利，相當不合理，認為智財法院二審判決內容多所違誤，並於去年 7 月底提起三審上訴。

時隔超過 1 年時間，國碩今日公告，最高法院判決出爐，廢棄智財法院二審判決國碩應給付飛利浦 10.395 億元及相關利息，並發回智財法院更審，上訴成功。

國碩強調，過去所銷售的光碟產品並未侵害飛利浦專利，將在後續智財法院審理程序時，全力爭取本案最終勝訴判決，而最高法院判決廢棄智財法院二審判決後，國碩將可向法院聲請取回供擔保的子公司碩禾 (3691-TW) 股票及股息。