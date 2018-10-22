三星聯合NEC聯手搶占5G市場 進擊華為、中興

據日本經濟新聞報導，韓國三星集團和日本電器股份有限公司（簡稱 NEC）已達成了合作協議，將聯合開發 5G 行動通信基站，內容涵蓋產品開發、銷售等方面。報導稱，其產品有望開拓美、日、澳等中國 5G 廠商被限制的市場。

此次，三星和 NEC 將考慮利用雙方的銷售網路在全球推廣彼此的產品。根據合作協議，三星與 NEC 將會研發智慧型手機等通訊設備，機器信號與網路通信的基站系統方面分工合作。三星將負責 5G 的高頻率設備研發，NEC 則負責研發低頻率設備研發。在開發成果方面，兩家公司將進行共享。

三星的「5G 野心」

要想在 5G 市場挑戰華為和中興並非易事。據市場調研公司 HIS 的數據顯示，2017 年，三星和 NEC 在 全球電信基站銷售額的市場占有率分別為 3.2% 和 1.4%。相比之下，華為居第一位，市場占有率高達 27.9%；中興市場占有率也高達 13%。

此前，三星在 5G 領域上就曾表示過挑戰華為的野心。三星電子網路業務負責人 Kim Young-ky 稱，三星公司將成為主流 5G 設備供應商。在 5G 領域，雖然看起來華為是目前的佼佼者，但是三星 5G 無線網路技術已經得到了美國認可，而且目前和一些合作夥伴進行深度合作並生產 5G 設備。

三星正逐漸滲透美國 5G 市場。今年上半年，在華為與美國營運商合作告吹之後，三星便與美國通訊營運商 Verizon 達成了合作。三星和 Verizon 獲得了美國聯邦通信委員會（簡稱 FCC） 首個 5G 家庭路由器的批准。三星「拿下」Verizon 不久後，Verizon 就宣布將在年底推出 5G 網路服務。

現今美國 5G 市場的寵兒是瑞典愛立信、芬蘭諾基亞和韓國三星。在 5G 商用化競爭中，三星正在逼近名列前茅的愛立信和諾基亞。通信行業相關人士稱，三星的優勢技術是在行動環境下處理 5G 利用的較高頻率範圍的頻帶。

華為、中興海外 5G 市場遇阻

美國無線通信和網路協會於今年上半年發布的報告顯示，中國目前在全球 5G 競爭中略勝一籌。報告還顯示，韓國電信業憑藉 2018 年冬奧會東道主的地位為 5G 技術發展提供了「一個前期投資、調研、檢驗的契機 」，已在該領域躍居全球第二。美國緊隨其後，位居第三。

有媒體稱，中國企業憑藉比其他競爭對手便宜 2-3 成的價格，以及積極的研發投資，已成為領先全球通信設備市場的存在，但在事關國家間競爭的 5G 商戰領域卻面臨「逆風」。

在 5G 網路推進上，美國、韓國、澳洲等國家最快在 2019 年就要開始商用 5G 網路，其相應的網路搭建工作早已開始，但對於中國廠商提供的 5G 設備，他們大多拒絕採購。

FCC 於今年 4 月決定，禁止美國電信公司從可能會構成國家安全風險的供應商處採購設備。美國四大營運商 AT&T、Sprint、T-Mobile 以及 Verzion 已確定的 5G 設備廠商供應名單中包含三星、諾基亞和愛立信，華為和中興被排除在外。今年 8 月，澳洲也宣布了禁止使用來自華為和中興的 5G 設備建設網路。

而韓國的 5G 網路搭建上，韓國最大的營運商 SK Telecom 宣布，已經利用三星在 3.5GHz 頻段上 5G 商用網路設備，成功打出了首個 5G 通話。其已確定把華為從 5G 基站採購名單上剔除。

但韓國第二大營運商 KT、第三大營運商 LG Uplus 表示，對華為的 5G 設備仍很感興趣，但沒有最終定論，華為此前曾是 LG Uplus 4G 基站設備的提供商。

不過，得益於之前在海外市場打下的基礎，華為在 5G 時代有望繼續保持其在海外市場的市佔率，甚至得到進一步的提升。今年 10 月，媒體報導稱，義大利兩大營運商 TIM 和 Fastweb 同時宣布，首個 3GPP 標準的 5G 基站已經正式投入使用， 5G 技術就是由華為提供。

在三星、華為的夾擊下，中興在海外 5G 的推進尤其顯得被動。