〈房產〉房市終結連四黑 9月全台交易月增1%

根據永慶房產集團研展中心統計，9 月全台交易量較 8 月量微增 1%，交易量在連 4 月下滑後轉為持平；若與去年同期相比則增加 6%，連續兩個月年增率都是個位數，顯見交易量成長幅度已逐步收斂；永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，近期包括餘屋、建照、使照創新高，在房市三高衝擊下，部分屋主心態軟化，願意降價出售，9 月交易量與 8 月微增，終結連四黑。

永慶房產集團研展中心統計顯示，七都 9 月房市交易量表現上，台北市交易量量小增 3%，新北成長 7%，桃園交易量縮 4%，新竹縣市增加 3%，中南部三都交易量，台中交易量小增 5%，台南與高雄則分別量縮 6% 與 4%。

謝志傑表示，今年 1-4 月房市買氣回溫，讓部分屋主認為房市即將進入上升段，售屋態度轉趨強硬，自 5 月開始連續 4 個月交易量月增率均呈現負值，連 4 月衰退。

謝志傑指出，根據永慶房產趨勢調查，消費者普遍看跌房價，雖然 9 月交易量微幅回升，但沒有明顯擴量成長，顯示讓利不足是主因，目前即將進入第 4 季購屋旺季，預期價格拉鋸戰不會停止，觀察 9 月七都房價變化，房價呈現正負 2% 內的區間整理，持續呈現盤整格局。

謝志傑認為，觀察 9 月帶看量與 8 月相比約增加 1 成，民眾看屋轉趨積極，但出價意願仍低，顯示仍期待降價，只要屋主願意讓價，拉近與買方價格認知，加上年底剛性購屋需求出籠，成交機會將大增。

謝志傑強調，貿易戰衝突短時間內恐難停歇，台灣經濟勢必受到衝擊，加上 FED 再度升息 1 碼，國內低利環境或許在明年有機會改變，民眾購屋態度是否會保守觀望、以拖待變，值得後續觀察。

此外，根據統計，今年使照量創 10 年新高，全台新建待售餘屋量達 7.45 萬戶，市場仍有大量新建待售餘屋待去化，新成屋入市加上大量待售餘屋充斥，市場賣壓沉重，建商為了出清餘屋，「讓利求去化」恐成新成屋銷售主軸，預期將掀起新一波價格戰，中古屋銷售空間恐被壓縮，建議有意售屋的屋主適度調整心態，先降先贏，盡早展開汰弱留強的資產安排，貼近買方需求，縮短交易時程。