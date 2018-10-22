【大行報告】中泰證券：MAUs增長放緩 泛娛樂移動直播行業更加集中化

中泰證券發表研報指，泛娛樂移動直播行業隨著通訊技術升級、智能機普及而快速興起，其中，用戶打賞為直播平台主要收入來源，平台作為產業鏈中遊承擔内容的分發，在行業MAUs增速放緩、集中度提升背景下，頭部平台對上遊内容生產者(公會/主播)擁有越來越高的議價權，主播轉換平台成本不斷增加。公會的加入不僅有助於規範、培養主播，也促進了平台的活躍度和下遊用戶消費，使得直播平台生態更加穩定。

同時，直播打賞在契合平台用戶屬性情況下是一種非常優質的流量變現方式，核心在於用戶的留存，構建起内容生態、社交生態後付費用戶忠誠度高。其中MAUs增長放緩，中泰認為更多提升在於增加活躍用戶的付費轉化以及提升ARPPU值。

研報指出，不同類型定位的直播APP在滿足用戶的需求層面其實存在明顯的差異。而流量加持不代表能找到合適受眾，直播平台積累下來的均為精準受眾，中泰認為主要原因還是在於受眾邊界的問題，這也是為什麽在頭條需孵化出獨立的西瓜視頻、火山小視頻以及抖音。且直播擁有明顯陪伴屬性。此外，通過復盤陌陌，中泰認為影響直播平台估值的核心關注點主要有用戶的獲取能力;付費用戶的轉化能力;付費用戶的消費增長。

研報認為，在移動互聯網用戶增長趨於飽和的情況下，用戶獲取成本將不斷提升，MAUs的增長放緩，行業更加集中化，馬太效應明顯，頭部公司將擁有更強競爭優勢，中泰認為後續增長主要來自於付費用戶轉化率與ARPPU值得提升帶來的業績增長。

此外，單獨作為流量變現工具而做直播的平台講面臨流量獲取成本提升、用戶留存率下滑等多方面問題，直播的下半場平台需要依附於内容生態、社交生態等，提升用戶平台粘性的基礎上進行流量變現。建議關注擁有較強社交基因的陌陌(MOMO.O)。