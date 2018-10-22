騰訊微眾銀行成立不到5年 估值達人民幣1200億 擬A股上市

據陸媒《界面》引用一份北京機構項目推薦資料顯示，由騰訊 (0700-HK) 發起的大陸首家互聯網民營銀行「微眾銀行」成立不到 5 年，目前估值已達人民幣 1200 億元，預料未來幾年 A 股上市。

微眾銀行成立於 2014 年成立，註冊資本人民幣 42 億元，騰訊持股約 30%，百業源及立業集團則各持股 20%。

微眾銀行的主要產品「微粒貸」是面向微信和 QQ 用戶的消費金融產品，背靠騰訊 10 億微信用户。報導引述機構人士介紹，這次微眾銀行老股東華聯股份 (000882-CN) 因資金回流需要，欲轉讓 3 億股份，按市場估值 85 折轉讓。

該份推薦資料顯示，目前市場估值為人民幣 1200 億元起，而且公司預計在未來幾年實現 A 股上市，屆時預計估值達人民幣 5000 億元左右。

據該資料顯示，微眾銀行光是 2018 年上半年營收已達人民幣 41.9 億元，淨利潤人民幣 11 億元，接近 2017 年全年水平。

該行是大陸在近年開業的首家民營銀行，於 2014 年 12 月獲得深圳銀監局頒發的金融許可證，註冊資本為人民幣 42 億元。3 家主要股東為騰訊、百業源、立業集團，持股比例 30%、20%、20%。

微眾銀行於 2016 年完成首輪增資人民幣 12 億元，其後估值為人民幣 320 億元。原有股東中僅騰訊投資人民幣 3.65 億元，維持近 30% 股權比例。