〈觀察〉DRAM價反轉走跌 伺服器長線需求成長力道仍穩

歷經 9 個季度的價格上揚態勢，DRAM 價格從今年第 4 季起開始反轉走跌，市場對智慧型手機與伺服器需求動能出現雜音，不過，隨著資料中心需求持續推升，未來伺服器 DRAM 可望成為成長力道最強勁的記憶體領域，DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 也在暌違 5 年後重返伺服器市場，要在需求越趨蓬勃發展之際，搶先站穩市場利基。

DRAM 去年市況轉佳，市場供不應求的狀態持續到今年第 2 季，帶動整體 DRAM 報價走揚，第 3 季起受到市場需求不如預期熱絡影響，價格漲幅已較第 2 季大幅收斂，而在歷經 9 個季度的價格上升循環後，第 4 季 DRAM 受到產業需求動能平淡，市場呈現供過於求狀態，導致價格開始反轉走跌。

探究今年下半年 DRAM 價格走弱的原因，包括智慧型手機規格難吸引旺季需求，加上伺服器市場出貨動能出現雜音，及 PC/NB 市場因英特爾平台供貨不足而受到衝擊等，都是影響因素。

即便市場對 DRAM 後市轉趨保守，就連原先市場最看好的伺服器需求也出現雜音，但在日前公布第 3 季財報的法說會上，南亞科總經理李培瑛表示，在各應用別需求中，手機與伺服器市場最為健康，且伺服器記憶體為所有市場區塊中，成長力道最大的，雲端服務與各產業對伺服器需求持續發酵。

為迎接伺服器市場未來的強勁成長動能，南亞科正式重返缺席逾 5 年的伺服器 DRAM 市場，8Gb DDR4 伺服器產品近期已獲美系資料中心大廠驗證通過，第 4 季將小量出貨，並於明年放量，要強力搶攻伺服器市場，盼明年底前伺服器 DRAM 產品可占整體出貨比重超過 1 成。

隨著資料中心需求持續推升，未來可望成為伺服器 DRAM 消耗量貢獻最多的需求領域，2020 年後，除資料中心需求消耗量將更具規模外，5G 與邊緣運算也將成為驅動記憶體成長的關鍵技術，使伺服器 DRAM 成為未來成長力道強勁的記憶體類別，也讓南亞科決定重返睽違 5 年的伺服器 DRAM 市場，除有利產品組合的多元化外，也能順勢迎接下一波需求浪潮。