〈觀察〉企業土地活化成獲利新動能 降景氣波動風險

國際貿易情勢依舊不明朗，產業景氣波動恐加劇，業者為了降低影響，也紛紛加強業外土地活化，或是不動產布局，除了一次性的土地處分利益外，透過合作開發、收取租金的方式，更將成為長期的獲利新動能。

像是負責筆電代工業務的藍天電腦 (2362-TW)，近 2 年積極針對旗下 IT 商場百腦匯進行品牌轉型資產活化，並將獲利較低的資產改為整棟出租，租金收益變成穩定長期的獲利動能。

加上法人預估，今年藍天筆電出貨可望達 150 萬台以上，年增 15-20%，加上業外陸續認列土地、建物出售利益，以及租金收入下，今年營運表現不淡。

唐榮 (2035-TW) 今年因鎳價大跌，不銹鋼價跟著走弱，加上中國不鏽鋼大廠青山集團，挾低價將產品銷進台灣，唐榮本業營運不振，公司也加速處理閒置土地並活化土地資產。

據悉唐榮計畫和日本三井攜手合作，採土地出租方式，將北高雄中都地區 2 萬多坪特商區土地開發成大型商場，預估開發後每年可望帶進 8 千萬租金收益，且位於新竹「唐榮科學園區」約 36 公頃土地，每年估貢獻租金約 2 億元以上，均有助減輕產業景氣波動影響。

紡織業者宜進 (1457-TW) 看好新北市汐止區廠辦大樓租金收益，近期分別以 9.6 億元及 4.1 億元取得預售之國揚矽谷及遠雄 U-Town 部分樓層，而年初向大東紡織買下台中市東區 19 筆土地及台中市東區振興路 29 筆建物，未來也擬出租或開發，以增加長期利益。

此外，宜進因看好房地產逢低投資開發機會浮現，也斥資 4 億元，成立大宜國際開發股份有限公司，盼尋找投資價值高之標的物，為獲利再添動能獲利。