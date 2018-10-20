分析師：某些華爾街的遺珠可能具有潛在上漲動能

如果華爾街分析師的看法代表未來的走向，那麼少數幾支股價跌深的股票可能會出現一波激烈升勢。

西部數據 (Western Digital) (WDC-US)、美光 (Micron) (MU-US) 和美國航空 (American Airlines) (AAL-US) 等個股今年以來股價已經下跌達到兩位數，成為各分析師平均目標價折價最大的股票，雖然即使大盤近期波動，這些個股甚至跌得更嚴重，但部分策略師認為這些個股即將捲土重來。

根據 FactSet 數據，西部數據的股價過去一年下跌了 33%，並且必須飆升 75% 左右才能觸及分析師平均目標價 97.31 美元。該股週五 (19 日) 收盤價為每股 56.74 美元。

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 說，該股在圖表上可能已經觸底，但在技術面上卻無法讓它特別引人注目。

Johnson 表示，「就我看來，分析師可能錯過了這一點，因為這支股票在 3 月的時間框架內已創造出低位高點和低點。所以從我的觀點來看，西部數據在圖表上的支撐點應該會在 53 美元左右。」

西部數據週五收盤報 56.54 美元，上揚 0.71 美元或 1.27%。

他說，「就動能而言，拐點已經隱然浮現，從我的立場來看，在這裡可能會出現有一波緩解反彈。」但他說這波緩解反彈他並不會在目前的價位進場。

最近幾個月大跌的半導體個股美光，如果要達到分析師平均目標價 68.52 美元，就得大幅反彈約 62%。該股週五收盤價為每股 41.02 美元。Susquehanna 衍生策略負責人 Stacey Gilbert 表示，這支個股即將否極泰來，該公司給予正面評級和 75 美元的目標價。

吉爾伯特說，投資美光的一種方法是透過期權市場，「期權的波動性其實並不是很高；它只是逐步上升，但期權市場裡所有的交易標的都在上升。還不到天文數字的程度，因此我認為想要尋找明年可能上漲個股的投資人」可以留意美光公司的買權。