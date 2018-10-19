美光併英特爾合資企業IMFlash 執行長：對此技術肯定

美光科技 Micron (MU-US) 週四 (18 日) 表示，計劃將完全控制與英特爾 Intel (INTC-US) 合資的企業，IM Flash Technologies。

美光表示，這筆交易條款包括支付約 15 億美元現金，以及收購英特爾對該合資企業的債務，截至 8 月 30 日這筆債務費用約 10 億美元。

英特爾和美光最初在 2006 年為 IM Flash Technologies 各自投資了約 12 億美元。IM Flash (Intel-Micron Flash) 製造 3D XPoint，用於數據中心和高端電腦內，該合資企業財務已經顯示在美光的財報中。

據了解，今年 7 月，在完成第 2 代節點的開發後，兩家企業決定結束聯合開發 3D XPoint 技術，並獨立開展自己的業務。交易完成後，IM Flash 將成為美光的子公司。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，美光併購 IM Flash 代表了對 3D XPoint 技術及其他新興內存技術的肯定，且能為公司帶來與他牌的區別。

產品路線圖顯示，美光預計 2019 年底推出 3D XPoint 產品，而此營收將於 2020 年入賬。美光股價週四收盤下跌 2.48% 來到 41.30 美元。

美光股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

美光預計該交易不會影響其財務業績或改變其 2019 財年的資本支出。公司可以從 2019 年 1 月 1 日開始實行看漲期權，預計交易將在美光行使期權後的 6 至 12 個月內完成。

根據事先達成的協議顯示，美光將在收購後向英特爾銷售 3D XPoint 內存晶圓，長達一年的時間。