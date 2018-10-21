分析師：美股需至少15%的修正 牛市才可能持續

標普 500 指數正在經歷近 3 年來最糟糕的 1 個月，但一些分析師認為，情況可能還會更糟。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 對《CNBC》節目表示，他判斷，較以往更大的修正還會出現。

Paulsen 認為，市場情緒還會再受到考驗，出現例如 15% 的修正，牛市才有機會延續。

標普 500 指數目前低於 9 月底所創的 52 週高點約 6%，不到「修正領域」定義的 10% 水準，如依指數計算，標普 500 跌到 2645 點，這代表今年 5 月以來的新低。如果達到 15% 的下跌，今年以來的回報將成為負值。

Paulsen 指出，市場環境不斷變化，利率上升，企業獲利也已到達頂峰，經濟成長料將放緩，這種情況下，股市向下修正是必要的。

他說，如果復甦持續，那麼將需要一個更低的估值，來維持不同的市場環境。

以美股本益比來看，Paulsen 認為，當前的市場環境不足以支持 20 倍的本益比，接下來可能更接近於 15-16 倍的本益比，而當前距這個目標仍有一段距離。

美股如今的本益比約為 19 倍，是過去 10 年以來的高點，包括科技股及非必需消費品等高成長股票，本益比更超過 20。

Paulsen 認為，現在是採取防禦的時刻，公用事業、必需性消費品和房地產投資信託 (REITs) 是相對更高的選擇。他同時表示，當這種情況出現，也代表經濟成長放緩的幅度將超過華爾街的實際預期。

近幾個月來，防禦性股票已經開始領先。過去 3 個月來，必需性消費品指數 ETF 和公共事業指數 ETF 上漲逾 3%，而高科技指數 ETF 和非必需消費品 ETF 至少下跌 3%。