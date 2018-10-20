Fed官員演講要點整理 未來2至3次升息不超過中性水平

聯準會 (Fed) 達拉斯分行主席 Robert Kaplan 週五 (19 日) 在曼哈頓研究所贊助的活動發表演說，與此同時，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁 Raphael Bostic 在喬治亞州梅肯市舉行的活動中發表演講，兩位央行對升息與美國未來的經濟前景發表意見。

Kaplan 接受媒體訪問時表示，聯準會未來 2 至 3 次升息會使美國基準利率處於中性水平，既不刺激也不限制經濟增長。目前尚未決定聯準會是否需要將利率提高中性水平之上。

週四 (18) 聯準會 (Fed) 公布 9 月會議紀要，與會者官員皆支持 9 月升息的決定，預示 Fed 12 月升息的可能性大為提高。Fed 官員預計，明年利率將升至 3.1%；2020 年為 3.4%，略高於長期「中性」利率 3% 的預估。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁 Raphael Bostic 週五 (19 日) 美國喬治亞州梅肯市舉行的一次活動中發表演說，Bostic 將沙烏地記者 Jamal Khashoggi 失蹤案件列入美國經濟前景的下行風險名單。

Bostic 表示，聯準會正在密切關注這個事件發展，因為這很可能將會影響後續美國對沙國石油市場的制裁行動。