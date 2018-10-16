沙國嗆油價可能漲至200美元以上 分析師：猶如對自己開槍

對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 失蹤一事，美國總統川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」，沙國官媒則反嗆，要讓油價漲至每桶 200 美元以上；對此，分析師認為，沙國此舉，猶如「對自己開槍」。

台北時間週二 (16 日) 下午 4 點 46 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.53%，至每桶 80.35 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.65%，至每桶 71.31 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，該消息導致美、沙兩國關係緊張；據 CNN 報導，沙國可能會承認，Khashoggi 的死亡，是審訊失控的結果。

荷商安智銀行 (ING) 商品策略師 Warren Patterson 接受 CNBC 採訪時表示，如果沙烏地阿拉伯，真的讓油價飆漲，此舉無異於「對自己開槍」；因為，這種行徑，只會使能源轉型步調加速。

Patterson 指出，中短期來看，或許還好，但長遠而言，對沙國不利。

凱投宏觀公司 (Capital Economics) 報告亦稱，就過去經驗來看，油價上漲，將使替代能源相關研究大增。

凱投宏觀報告強調，就算沙國透過石油禁運等方式，讓油價上漲，其他產油國也會增加產量，搶占市場。