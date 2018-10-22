受記者案件波及 沙國股市外資一週拋售10億美元

週日 (21 日) 交易數據顯示，外國人在截至 10 月 18 日的一週內，將沙烏地阿拉伯股票拋售，淨賣出額為 40.1 億里亞爾 (約 10.7 億美元)，這是自 2015 年中期開放外國買盤以來最大的拋售量之一。

在記者 Jamal Khashoggi 於沙國位於土耳其領事館失踪後，投資者對沙國與外界關係惡化感到不安。

交易所數據細分顯示，外資售出價值 50 億里亞爾的沙國股票，但只購買了 9.913 億里亞爾。上週，全球基金經理從該國股票市場撤回了 6.5 億美元，削弱了沙國放棄依賴國內投資者的野心。

沙國為目前全球供應約 10% 的原油，而美國財政部長姆努欽 Steven Mnuchin 週日表示，沙國解釋殺害記者 Jamal Khashoggi 一事，是「良好的第一步，但還不夠」，並補充說，就此事件討論對利雅得 (沙國首都) 的任何制裁還為時過早。

這些評論是美國總統川普政府的最新評論，其目的是譴責引發全球憤怒的殺記者事件，同時保護與世界最大石油出口國的關係。

證券交易所數據還顯示沙國散戶和高淨值人在本週出售了凈 34 億里亞爾股票，但沙國機構購買了價值 78 億里亞爾的股票。來自其他海灣國家的投資者也是淨賣家。

市場分析師表示，在外資大量出售股票後，沙國似乎開始入場護盤。

自 Khashoggi 於 10 月 2 日消失以來，沙國股市下跌約 4%。由於 6 月份公布 MSCI 將於明年納入沙國後，市場早已經開始下滑。

沙國外債也受到壓力，報酬率在該國的美元債券曲線上升。據 Refinitiv 數據顯示，沙國 2026 年到期的 55 億美元債券和 2046 年到期的 65 億美元債券報酬率上週創下歷史新高。

IHS Markit 數據顯示，沙國信用違約互換 (投資者購買作為違約保護措施) 上週末自 6 月份以來首次上漲至 100 個基點。