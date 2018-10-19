【永豐期貨】台指選擇權盤後－陸股開低走高翻紅 台股低檔支撐有望成形



◆期貨走勢

台指期週五上漲 18 點至 9901 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 18.26 點，電子期逆價差縮至 - 0.3 點，金融期逆價差縮至 - 2.92 點。現貨部分，三大法人賣超 38.15 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3774 口至 9887 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3790 口至 34216 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 675 口至 2392 口。

美債券殖利率上揚且地緣政治風險未除，科技股重挫拖累周四美股重挫拉回，加上美元指數大幅跳升，周五早盤現貨開盤直接跳空開低摜破 9900 點大關，且亞股中如日韓股市紛紛跌破上周四股災低點，也拖累台股早盤急殺超過百點，所幸陸股雖開盤續創波段新低，隨著一行兩會主席信心喊話，陸股盤中由黑翻紅，加上雖周四台積電法說會展望不佳，但台積電開盤未如周四晚 ADR 收盤大跌 2.6% 開出，盤中更見特定買盤逢低承接推升股價跌幅收斂，加上金融股在證監會主席宣示將加大開放外資登陸，金融股盤中在壽險雙雄同步拉高翻紅帶動下，力撐指數盤中跌勢止穩，盤中台指期更是一度翻為正價差並領先現貨翻紅，尾盤指數依舊在電金傳產買盤出籠帶動下留下超過百點的長下影線。終場加權指數下跌 34.47 點或 0.346%，收在 9919.26 點，成交量能 1248.19 億，較前一日增加 270.98 億。技術面來看，週五日 K 終結連二黑並力守前波低點 9740 不破，低檔似有雙腳支撐成形的機會，搭配日 KD 指標低檔黃金交叉向上，指數下周仍有反彈機會。

◆選擇權分析

買權賣權 OI 最大量壓力支撐區由 10500~8800 點下移至 10300~8300 點，壓力支撐同步向下移動，不過賣權 OI 觀察，賣權 9500~9800 點的 OI 都維持 7000 口以上，與 8300 點的最大量 7771 口差距不大，顯示下檔支撐主要還是集中在 9500~9800 附近，惟買權 OI 確實在最大量區附近都有萬口以上，顯示上檔 10300 點以上的壓力還是比較強。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.97 降至 0.94。選擇權部位整體來看顯示為偏空預期。

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