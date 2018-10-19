【華冠投顧】殺不下去? 反彈機會來了?

●盤勢分析

早盤受美股下挫影響，大盤一度下跌 180 點後，一路收斂跌幅，10 點半過後站上開盤價出現短線支撐最後收跌 34 點量能 1247 億。是否記得昨天有說過 KD 黃金交叉但未脫離頓化區，今天周五會相當關鍵，而早盤的下殺隨即有承接量，似乎短顯有一種『該砍的都砍的差不多了，不會賣的就是不會賣』的市場情緒，而因為今天最後只收小跌，讓 KD 開始脫離頓化區，將有利下周進行反彈攻擊，而整體結構來看，一樣還是看 10272 不過沒有機會翻多，相反的，9740 不破短線持續站反彈格局。

●類股方面

2330 台積電昨天法說後，晚上 ADR 下跌 2.6%，今天開盤反映跌幅後緩步上攻收小跌，有機會形成短線利空出盡，進而帶動盤勢反彈，但還是要注意，只是「反彈」。而類股方面，近期強勢族群航運股雖然小幅修正但 2617 台航持續穩健走出旗型型態，2614 東森則是明顯遇季線反壓，2609 陽明今天續漲 4.18% 但也來道下降中的季線反壓，另外蘋概股近期有轉強現象，6153 嘉聯益突破月線反壓強攻 7%。

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