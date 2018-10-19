四大財金官員齊發聲 U+A0港股跟隨A股反彈升106點

10月19日，中國公佈第3季經濟增速6.5%，略低於市場預期；不過隨著內地一眾財金高官齊開腔支持大市，港股跟隨A股先跌後升。

開市時港股跟隨外圍跌勢，低開282點，並瞬即跌至全日低位25090.3點，最多跌364.25點；之後跌幅收窄，於下午更轉跌為升，至14:00左右更升至日內高位25743.45點，最多升288.9點。收市報25561.4點，升106.85點或0.4%；成交金額迫近千億，報996.1億港元。

本周以來累計跌240.09點或0.9%。

人行行長易綱表示，近期股市波動主要受情緒影響，其估值已處歷史低位；銀保監主席郭樹清稱，當前中國經濟運行穩中向好的趨勢沒有改變，系統性金融風險完全可控；中證監主席劉士余則提出6項措施以穩定提振市場信心。

國務院副總理劉鶴指出，A股明顯的波動和下滑，是諸多因素造成，而股市調整，正為股市長期健康發展創造出好的投資機會。滬深300指數今天收報3134點，升90點或2.97%。

恒生國企指數收市報10222.18點，升85.42點或0.8%。

10月恒生指數期貨於15:56報25534點，升127點，未平倉合逾15.1萬張。

11月恒生指數期貨報25556點，升138點，未平倉合約逾6800張。