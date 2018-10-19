高層喊話助力大盤長陽反彈 A股雲開霧散見底了嗎？

昨天跌麻了！跌的人想銷戶。今日又大漲，看不懂也不知道是不是跌到底了。唯一知道的就是我們正在參與往後歷史大底的探尋進程，今天正在經歷的一切都在書寫著往後的歷史。

縱看A股跌幅，有分析師統計，本輪跌幅已達2010至2014年熊市水平，2015年6月至今，上證綜指跌幅已達46%。當前，個股跌幅超過70%的股票數量則超過前三次熊市，自2015年6月至今，而跌幅超過70%的股票有854隻，從絕對數量上來看已超越前三次熊市。

昨日市場情緒到達冰點，市場已“超跌”，理論上今天也有反彈的必要。

截止週五收盤，上證綜指收盤上漲2.58%，收報2550.47點，成交額1301億;深成指收報7387.74點，漲2.79%，成交額1569億;創業板收報1249.89點，漲3.72%，成交額533億。今日滬股通資金淨流入36.07億元，深股通淨流入9.27億元。

創業板領漲 大金融成反彈主力

今天的反彈是主要表現在創藍籌、科技股、大金融板塊。創業板領漲，相應的創藍籌、科技股也表現較好，而滬指則全天都在看大金融表演。具體看，國產軟件、工業互聯、區塊鏈等科技相關個股表現活躍，其餘個股也紛紛跟漲，幾乎全線飄紅，創業板指表現較強，反彈速度較快，併帶動滬指企穩跟隨反彈;證券、銀行大金融股表現不凡，食品飲料類消費股也位列漲幅榜，合力帶動滬指上行。

個股呈現普漲態勢，兩市逾3000隻個股飄紅，逾50家個股漲停，飄綠個股僅300餘隻，科技股成領漲先鋒，四方精創(300468-CN)、寶信軟件(600845-CN)等10多隻個股漲停;衛寧健康、同花順、東方財富、寧德時代等創藍籌集體大漲;大金融板塊全線拉升，安信信託(600816-CN)、民生控股(000416-CN)漲停，中國太保(601601-CN)大漲8.26%，東方財富(300059-CN)收漲近8%，中國平安(601318-CN)漲5.08%，平安銀行(000001-CN)大漲6.64%。

高層集體喊話維護股市穩定

昨日收盤後出爐的金融數據看似符合預期實則低於預期。在人民幣貸款超預期背後，表外融資仍然在劇烈收縮。在經濟變量短期變化剛性、無風險利率無濟於事的背景下，安撫市場情緒以提升風險偏好，成為解決當下股市連續下跌困局的關鍵。

今日一行兩會三部長對市場的提振之聲萦繞A股，組合政策或將出爐，市場信心明顯好轉。央行行長易綱稱，當前股市估值已處於歷史較低水平，將出台措施緩解企業融資困難問題；證監會主席劉士餘表示，鼓勵各類基金幫助上市公司纾解股票質押困境；銀保監會主席郭樹清表示，允許險資設立專項產品；副總理劉鶴表示，政府高度重視股市穩定發展。五大舉措促健康發展。這對於市場的穩定以及信心的提振有很的刺激作用。同時，時隔三年央行主管媒體再發同樣“標題”文章，力挺股市，為市場註入信心，呼籲各方齊心協力，維護股市穩定。

目前股市短期政策底十分明確，歷史上高層喊話，雖然有信心上的提振，但併不一定都是市場的底部；能否連續反彈或短期會止跌企穩，還需有待觀望。國家統計局今日公佈的三季度GDP增長6.5%，為金融危機以來最低值，不及市場普遍預期，所以經濟預期併未改善，且由於近期市場的低迷表現，長期擔憂一併帶入，或會進一步影響市場投資者信心。此外，股市流動性風險問題能否真正得到有效解決還是個問號，而中短期經濟維穩之外，2019年經濟增長前景併不明朗，尤其是地產投資對宏觀經濟的負面影響或在明年顯現。

留意週末消息面至關重要

滬指今日早盤創出2449點後止跌回升，科技股再次充當救世主的角色，券商、保險、銀行等權重股穩定市場。考慮到政策全力維穩產生的託底效應，經濟失速下行的風險已較大程度上緩釋，未來要等待的就是政策效應的逐步顯現，經濟預期和市場風險偏好的逐步修復，投資者不必太過悲觀。雖然信心比黃金重要，但市場也要看有沒有真金白銀的背書，市場信心重建併不是靠高層喊話即可。大盤是跌轉漲的質變還得看政策變量，面對漸漸浮出水面的三季報，投資者應聚焦業績為王，這些個股將有望率先迎來估值的快速修復。

歷史經驗教訓告訴我們，慘烈的下跌往往就是黎明前的黑暗。展望後市，A股的春天能否到來，還需要密切關註高層對當下股市運行的看法。最後值得一提的是，指數快速上漲後應註意短期的獲利盤壓力，從今天的行情來看，週末消息面的信息將極為重要，將直接影響下週一甚至是接下來一週的走勢。