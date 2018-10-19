分析師：美股開始計算經濟衰退的可能性 牛市或將近終點

在經濟持續強勢，美股邁向史上最長牛市情形下，本月美股陸續出現激烈震盪，部分分析師開始對股市的未來提出警告，暗喻牛市可能已近終點，經濟衰退在即。

Cannacord Genuity 的 Tony Dwyer 表示，儘管經濟指標強勁，但隨著最近美股的拋售，市場已「開始不適當地開始算計經濟衰退」。

Dwyer 18 日表示，股市下跌應該是可預期的，因為近期出現「史上低度波動」和「史上高度自滿」兩種現象。

被稱為華爾街最大多頭分析師之一的 Dwyer 承認，近期下跌的部分原因是「過度看漲」。然而，他表示，他並沒有因為股市重挫而受阻。

Dwyer 並表示，他正在觀察波動率以判定股市場何時會走出衰退，「當你重置資產甚至跌破低點時，你會希望 VIX 不會回到 28。」

Stuart Frankel 機構銷售總監 Steve Grasso 週四 (18 日) 亦異口同聲地表示，一直領漲股市的成長型股票開始下跌，不是一個好兆頭。

他說，如果成長型股票繼續下跌，「牛市大概就到此為止了。」

美股週四 (18 日) 下跌，加劇 10 月以來的跌勢。道瓊工業平均指數和標準普爾 500 指數均下跌超過 4%，而納斯達克指數下跌超過 7%。傳統上高成長的科技股受創最深。

American Century Investments 多資產策略首席投資長 Rich Weiss 表示，這可能是經濟復甦的終結，「所有經典跡象全都顯現：企業獲利減速、經濟成長放緩，短期利率曲線和長期利率上升，以及這波牛市過度聚焦在特定產業和特定股票。」

他說，「現金為王確實是可以考慮的選項，即使不在今年，肯定是明年。」

事實上，Weiss 更擔心科技類股對這波牛市的巨大影響力，「這種經濟復甦方式在美國過度窄化。」「當你將視野移到科技產業之外，真的是屍橫遍野，這對我們的經濟產生了巨大影響。」