〈美科技股重挫〉高盛示警：半導體行業調整已近 惟有這4檔股票還能買

高盛 Goldman Sachs (GS-US) 週四 (18 日) 警告客戶，半導體行業將出現低迷，但仍推薦 4 檔可考慮的晶片類股，即輝達、Keysight、恩智浦、德儀

高盛分析師 Toshiya Hari 週四 (18 日) 在一份報告中表示，預計週期性修正將接近，並建議投資者在半導體行業中謹慎選股。

報告指出，GPU 巨頭輝達 Nvidia (NVDA-US) 是高盛在該行業的首選，認為輝達繼續擁有健全的資產負債表，也重申對輝達股票的「買入」評級，但輝達股票週四收盤是下跌 1.45%。

自 10 月 1 日以來，輝達股價跌幅近 15%，而同期間 iShares 費城半導體 ETF 下滑了約 7%。

對此 Hari 寫道，「預計輝達的電玩、資料中心、和視覺化業務將對獲利和股價有幫助」，同時也對輝達的「圖靈 Turing」架構和 GPU 相當看好。

高盛還將 Keysight (NULL-US) 和恩智浦 (NXPI-US) 半導體的股票評級從「中性」上調至「買入」，認為前者前景強勁，後者估值過低。

德州儀器 Texas Instruments (TXN-US) 評級也從「賣出」被調至「中性」。高盛表示，德州儀器具有「相對防禦特性」，可以抵禦類比企業的放緩。

高盛：半導體行業週期將迎修正

對於電玩業而言，Hari 認為整體行業短期看空，但中長期看多，提到對硬體的需求不滅。

高盛將 Analog Devices (ADI-US) 和 Maxim (MXIM-US) 的評級從「中性」調降至「賣出」，把 Teradyne (TER-US) 的評級從「買入」下調至「中性」，認為市場對類比晶片商的前景越來越不利。

對於下調整體半導體行業的原因，高盛透露，主要是因為半導體每月銷售量遠高於長期趨勢線，尤其目前半導體月度銷售量甚至比長期趨勢線還要高出 16%，認為半導體行業景氣可能快要見頂。

高盛在研報內寫道：「從沒看過月度銷售量超出長期趨勢線這麼多。」

半導體產量圖 / 圖：CNBC

此外，高盛認為半導體供應鏈庫存過剩，且確實看到了一系列汽車和工業終端市場的負面數據。目前汽車和工業分別佔據半導體行業約 9% 和 10% 的營收，而類比半導體公司中所佔的比重更高，其中約 12% 來自汽車，30% 來自工業。