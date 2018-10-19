美元Libor攀10年新高 港美利差擴大至35基點 創逾1個半月新高

美國聯準會 (Fed) 公佈 9 月利率會議紀錄暗示將進一步升息，受此影響，3 個月美元 Libor(美元倫敦銀行間同業拆款利率) 升至 2.4496%，創 2008 年 11 月以來新高。

自 9 月 Fed 啟動年內第三次升息以來，3 個月美元 Libor 持續走高，而 3 個月港幣 Hibor 雖因流動性收緊短暫走高，但增幅不及 3 個月美元 Libor，導致港幣和美元利差不斷擴大，至 10 月 18 日已擴大至 35 個基點，創 8 月 31 日以來新高水準。

港美利差擴大下，自 9 月 21 日美元兌港幣跌至 7.8089 的近 1 個月以來，港幣持續走軟，截至 10 月 18 日 18 時 30 分，美元兌港幣升至 7.8395，今 (19) 日最新報 7.8393 兌 1 美元。

Fed 週四 (18 日) 公佈的 9 月利率會議紀錄顯示，幾乎所有決策委員都一致認為經濟前景不變，部分委員認為近期數據指向經濟強勁成長，且成長速度快於預期，美元將進一步走強，再度推高美元 Libor。3 個月美元 Libor 已從 9 月 3 日的 2.3156%，一度升至 10 月 18 日的 2.4496% 高位。

自本週一 (15 日) 起，由於美元兌港幣多次觸及 7.85 弱方兌換保證，香港金管局持續大規模買入港幣，受香港銀行體系總結餘減少等因素影響，香港市場流動性收緊，推高港幣 Hibor 走揚壓力。

9 月 26 日 Fed 宣佈升息 1 碼後，9 月 27 日，香港金管局跟隨 Fed 上調貼現窗基本利率 25 個基點，至 2.50%，隨後，香港主要銀行均上調港幣最優惠貸款利率 (P)，為 12 年來首次，進一步推高港幣 Hibor。

9 月 28 日，3 個月港幣 Hibor 上漲至 2.2836%，創 2008 年 10 月以來新高。即便如此，港幣 Hibor 增幅仍不及美元 Libor 的上漲幅度，且 9 月 28 日後，港幣 Hibor 開始走低，截至 10 月 18 日，降至 2.1%，因此港美利差持續擴大。

圖：香港銀行公會

市場普遍預期，美元 Libor 料將大幅上揚，港美利差或持續擴大。

9 月利率會議紀錄公佈後，市場預期今年 12 月 Fed 升息幾率進一步上升。10 月 18 日，芝加哥商業交易所 (CME) 的「Fed 觀察」數據也顯示，Fed 在今年 12 月升息 25 個基點至 2.25-2.5% 區間的概率升至 81.4%。

9 月利率會議上的部份與會者認為，未來需要升息至中性利率 (2.5-3.5% 之間) 以上，使得貨幣政策進入「偏緊」狀態，以避免通膨超過目標或金融失衡。伴隨 Fed 升息節奏加快，美元 Libor 將繼續上行。

香港方面，由於美國市場利率 (美元 Libor) 緊貼著聯邦基金目標利率上行，而香港市場利率 (港幣 Hibor) 隨貼現基本利率上行幅度卻非常有限，因此導致香港與美國的市場利差 (而非政策利差) 擴大，利率套利活動增加，助推港幣走貶。

不過值得注意的是，銀行體系結餘 10 月 16 日已降至港幣 765.01 億元，為 2007 年以來低點，伴隨流動性收緊，港幣 3 月 Hibor 近期料維持高位。

中證網引述上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，目前港幣貶值壓力不大，因未見有大量港幣賣盤湧現。但在港股走弱，加上 Fed 12 月很大機會升息，港美利差持續擴大的背景下，美元兌港幣有機會走向 7.85 弱方保證兌換水平。