2年期公債殖利率突破 2.9% 觸及十年半以來最高

聯準會 (Fed) 最新 9 月會議紀要顯示鷹派共識，並對金融市場泡沫化抱持謹慎態度，週四 (18 日) 美股早盤期間，2 年期公債殖利率突破 2.9%，10 年期公債殖利率達 3.19%。

美國 2 年期公債殖利率觸及 2.907% 的高位，2008 年 6 月 25 日以來的最高水平，當時殖利率高達 3.014%。10 年期美國公債殖利率走揚，約為 3.209%，比 2011 年以來的最高點低約 3 個基點；30 年期公債殖利率更高達 3.381%。

聯準會 (Fed) 最新 9 月會議紀要顯示緩步升息的共識，大部分官員同意有必要將利率暫時高於評估的長期中性水平，採取限制性更強的政策，以抑制通膨壓低 Fed 的目標，並解決重大金融失衡帶來的風險。

債券觀察員強調，強勁的經濟數據、溫和的通貨膨脹，以及債券發行過剩是近幾週利率走揚的主因，例如美國勞動力市場正接近或超過充分就業、平均每小時薪資開始走高。

這可能是聯準會試圖控制通膨的隱憂。美國央行宣布將 9 月升息一碼，聯邦資金利率目標區間調高至 2.0%-2.25%。聯準會主席杰鮑爾在本月早些時候的評論中表示，貨幣政策距中性水準還很遙遠，暗示未來將進一步升息，還引發了市場波動。

紐約投行 Seaport Global Holdings 債券交易和策略總經理 Tom di Galoma 表示：「聯準會的最新會議紀要中我只看到鷹派升息前景，看來聯準會不會以任何方式放緩升息步調。」

Galoma 進一步解釋：「聯準會一直擔心經濟會過熱，這可能是最大的問題之一。」他並預測在 2018 年 12 月、明年 3 月和 6 月，聯準會將升息至少三次。