【大慶證券】盤前分析－貿易戰升溫 台積電不如預期 台股面臨9740保衛戰



◆盤勢分析

聯準會 9 月會議紀要維持鷹派論調，加上美國商務部長羅斯的談話，說明美中目前貿易陷入冬眠，G20 川習會不可能達成協議，也讓市場擔憂情緒再起，美股四大指數昨晚重挫，道瓊下跌 327 點，重災區的科技股指數，NASDAQ 及費城半導體跌幅也都超過 2%。從技術線型來看，美股四大指數結束近期的反彈，短線仍有測前低的可能，建議保守觀望。

受到 12 月升息預期提高，美債殖利率再次突破 3.2%，美股走跌影響，台股昨日走勢較為疲弱，盤中雖一度翻紅並站上萬點關卡，不過在陸股重挫、人民幣再度貶值、台幣重貶超過 1 角等影響下，指數終場收在 9953 點，下跌 25 點，成交量僅 977 億元。台股自 10 月份以來外資調節力道強勁，賣超金額超過 1100 億元，且低接買盤力道薄弱，成交量萎靡不振，加上國際雜訊多，升息預期、美元走勢也都將左右後市，研判短線台股將落入前低 9740 點保衛戰。

權值股走勢分歧，較無明確多空指標，但需留意台積昨以下跌 0.84% 作收，成交量萎縮至 2.5 萬餘張，並未有低接買盤進駐，且法說會後台積電 ADR 昨終場以下跌 2.6% 作收，短線走勢恐不利大盤。雖大盤處於震盪整理格局，盤面上仍有亮點族群，蘋概股受惠於 iPhone XR 即將開賣，鎧勝 - KY、同欣電、嘉聯益、華通等個股分別上漲 2.95~8.23%；生技股在康友 - KY 盤中一度成為新科股后帶領下，藥華藥、東洋、國光也各擁題材，漲幅皆在 3% 以上；在聚陽財報表現亮眼，股價連袂走強下，帶動紡織類股走強，儒鴻、利勤、豐泰財報表現不俗，漲幅皆在 3% 以上；被動元件因村田釋出樂觀訊息，預估缺貨情況將再延續兩年，華新科、國巨、信昌電皆收漲，不過該族群籌碼凌亂，建議先保持觀望。短線多方族群可留意部份生技、iPhone XR 相關供應鏈、甚至一些跌深的業績股，不過考量盤面上族群輪動快速，且大盤並未出現明確轉強訊號，操作上建議保守為宜。

