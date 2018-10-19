台積電下修全年美元營收+郭明錤最新報告 台積電ADR、英特爾盤中下跌逾2%

台灣晶圓代工龍頭台積電今 (18) 日召開法說會，儘管第四季營收優於市場預期，但受到加密貨幣疲軟衝擊，全年美元營收成長率再度下修，拖累台積電 ADR (TSM-US) 今 (18) 日股價開低走低；同時，郭明錤最新報告顯示，英特爾 (INTC-US) 將在 2020 年和 2021 年被台積電取代，流失 ARM 架構晶片代工訂單，英特爾盤中股價也應聲下挫逾 2%。

台積電 ADR (TSM-US) 今 (18) 日盤中股價走跌 2.43%，暫報 38.61 美元

台積電 ADR 股價走勢。(圖：Investing)

台積電法說會上公布最新財報，受惠於 7 奈米出貨強勁成長，第四季營收季增率估約一成以上，優於市場預期，但該公司也坦言，受到加密貨幣疲軟衝擊，抵銷智慧型手機的強勁成長，全年美元營收成長率再度下修。

展望未來，台積電總裁暨副董事長魏哲家預測，台積電的四大成長引擎「高階手機、高效運算電腦、汽車以及物聯網」中，除手機外，所有平台需求都相當強勁，明年將有雙位數的成長。而 5 奈米製程方面，預計 2019 年上半年試產、2020 年上半年量產。

這項消息與郭明錤最新報告相呼應，該報告中提到，台積電比競爭對手更優秀，至少 2019 年和 2020 年會是蘋果 A13、A14 晶片唯一供應商。受益於 MacBook 處理器轉單，預料台積電將在 2020 年和 2021 年取代英特爾，開始提供蘋果 MacBook 自主設計基於 ARM 架構之處理器，甚至 2023 年將開始為蘋果即將問世的 Apple Car 生產晶片。

英特爾受蘋果轉單與 10 奈米製程難產壓力，近期股價呈下行趨勢。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.11%，暫報 44.92 美元。

英特爾近期股價呈下行趨勢。(圖：Investing)

英特爾近來風波不斷，此前英特爾 CEO 科再奇 (Brian Krzanich) 因辦公室戀情違反公司政策而被迫離職，前日因 10 奈米製程難產壓力，該公司宣布組織大改組，將旗下技術與製造事業分拆成三個不同的部門，分別是技術、製造和營運、供應鏈，力求讓權責劃分更加明確，企求加緊推出新產品趕上對手。