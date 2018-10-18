10奈米延期、工程長退休 英特爾無奈宣布製造事業群分拆為三

在事業群領導人於 11 月即將退休前，英特爾 Intel (INTC-US) 準備改變製造管理，英特爾宣布將製造事業群分拆成 3 個部門，而各部門將有自己的領導者，盼望英特爾能夠試圖趕上不斷推遲的產品發布。

據外媒《OregonLive》稱，英特爾技術與製造事業群自 2016 年至今的負責人 Sohail Ahmed 將於下個月退休，他於 1984 年加入英特爾。而新的 3 個部門將分拆為技術、製造和運營、以及供應鏈。

英特爾實驗室主管 Mike Mayberry 將領導技術開發，Rich Uhlig 將暫時帶領英特爾實驗室。製造和營運將由 Ann Kelleher 領導，她曾 Ahmed 一起管理該部門，而供應鏈將由 Randhir Thakur 管控。

報導稱，3 個部門的負責人將匯報給首席工程長 Venkata Renduchintala，他之前曾在高通 (QCOM-US) 公司任職到 2015 年，也是英特爾眾多事業群的總裁。

英特爾正逐步從 14 奈米向 10 奈米工藝發展，但是工藝研發經常延遲，此前英特爾最初預估 10 奈米晶片將在 2016 年推出，但在產量良率問題上無法過關。

暫代英特爾執行長的 Bob Swan 於 9 月發布的一封公開信堅稱，在 2019 年的某個時候推出，且將會是 10 奈米處理器的大規模生產。與此同時，英特爾也將增加對 14 奈米製造的投資，以便利用對高性能處理器的需求增加。

9 月份的一份報告聲稱英特爾對競爭對手台積電 (2330-TW) 與英特爾簽訂合同，生產部分 14 奈米晶片，包括 H310 和其他 300 系列組。據稱英特爾未能滿足對 14 奈米晶片的需求，缺貨量高達「50%」，而外包是該問題的眾多可能解決方案之一。

雖然英特爾正在努力達到 10 奈米，但台積電已經在使用其 7 奈米工藝製造蘋果的 A12 Bionic 晶片。

在「Cannon Lake」這個名稱下，10 奈米處理器提供了各種性能和散熱優勢，但對於蘋果而言，它代表著潛在的內存擴展。

7 月份的 15 英寸 MacBook Pro 刷新版確實推出了 32GB RAM 的選項，但只有通過蘋果修改設計才能從 LPDDR3 內存進階到功耗更高的 DDR4 內存。Cannon Lake 處理器默認支持 LPDDR4，並且可以比目前的 RAM 解決方案。

到目前為止，英特爾僅發布了 Cannon Lake 系列中的一個處理器，Core i3-812U。此雙核晶片的基本速度為 2.2 GHz，升級後升至 3.2 GHz，並提供筆記本電腦電力友善的 15 瓦熱設計點。