〈台積電法說〉三降全年成長目標 ADR一度下跌逾2%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(18)日召開法說會，三度下調全年展望，估今年美元營收可望成長 6.5%，較上季法說預估的 7-9% 略為下調，不過對未來 5 年看法仍正向，預期每年都可成長 5-10%，晚間美股掛牌的 ADR 開盤，盤中一度跌逾 2%，明日台股開盤，股價恐仍面臨不小反壓。

台積電第 4 季營收估較第 3 季成長約 10-11%，毛利率可望上揚，不過全年由於虛擬貨幣需求降溫，表現受到壓力，年營收估較去年成長 6.5%，與產業平均成長率 6-7% 相當。

台積電對未來 5 年看法仍正向，預期在四大平台帶動下，營收可望年增 5-10%，資本支出金額約在 100-120 億美元，不過今年由於調整產能，因此估達 100-105 億美元。

台積電也重申，美中貿易戰的關稅清單，並未對半導體產生實質影響，但若兩國持續僵持下去，恐衝擊終端產品需求，而台積電做為各廠的主要供應商，將可持續維持成長性。

至於 28 奈米，外資報告也指出，該製程產能與競爭力最被擔憂，台積電總裁魏哲家也強調，目前整體產能供應大於實際需求，因此未來幾年都將有壓力，台積電已經積極引導客戶往 16 奈米與 22 奈米製程挪移，同時針對 28 奈米，也將開發出更多特殊製程，滿足客戶特定需求，預期稼動率將逐步回升。