【華冠投顧】幸運星-大盤弱弱的……為什麼幾乎整個航運族群一起拉尾盤逆勢上漲???

林幸蓉 分析師

焦點個股：2614 東森、2617 台航、2637 慧洋 - KY、2633 台灣高鐵、2603 長榮

昨天 Fed 公布會議紀錄，每個委員都支持 12 月再升息，並同意提高借款成本，加上美國商務部長表示「中美貿易戰談判已中斷」使 G20 和談轉機破滅！！美股因此震盪下跌。台股則持續上下築底 ING…… 收盤指數小跌 25 點，成交量縮至 952 億。OTC 跌 0.58%，成交量縮至 178 億創今年最低，終止連四紅！！

【航運最強】

10 月 15 日（本週一）老師就告訴大家，多頭型態的個股除了 1477 聚陽是紡織股外，其他多集中在航運族群。果然今天航運族群在大盤弱弱時…… 整個族群變的強強的…… 逆勢上漲 ING……

台灣四大航運：2637 慧洋、2606 裕民、2609 陽明⊕、2617 台航帶領其他航運股 5608 四維航、2601 益航、2614 東森、2641 正德、2605 新興、2603 長榮…… 接著連運輸股 2633 台灣高鐵…… 幾乎全數一起拉尾盤逆勢上漲！！

【其他上漲個股】

鋼鐵：2027 大成鋼

PCB：2316 楠梓電、6153 嘉聯益

其他：5264 鎧勝 - KY、6271 同欣電

【小心！破底股依然甚多】

6283 淳安?、1305 華夏、2456 奇力新、2377 微星、3406 玉晶光、1319 東陽、2520 冠德、4725 信昌化、6244 茂迪、3114 好德……

文章篇幅有限………… 請免費加 LINE 粉絲群組隨點隨聽老師《股市幸運星》節目！！

最後祝大家明日操作順利！！！

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