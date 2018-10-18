【華冠投顧】量縮盤整盤 明天有方向?

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

反彈進入第五天，今天整體量能不足千億，而今天特別的是收盤後期貨小幅殺尾，逆價差擴大到 69 點，而整體盤勢技術面來看，一樣是 10272 沒站上沒有翻多的機會，而以目前的型態架構來看，是明顯的空頭，因此若要翻多也不是站上 10272 就能馬上翻多，勢必是要經歷打底階段整體做多的勝率才會有所提升，指標方面 KD 雖然黃金交叉但是並未脫離頓化區，因此明天雖然是周五，卻相當關鍵。

#類股方面

2330 台積電今天法說，大致上符合預期，但是全年營收年增 7% 到 9% 確定無法達標，明天會如何影響盤面還要觀察，而盤面強勢族群今天落在航運類股，2609 陽明漲停作收，5608 四維航漲 6.5%、2614 東森也有 5% 漲幅，但從結構型態籌碼上只有 2617 台航較為有利多頭發展，但是近期大盤不是明確多頭，多方標的還是多看少作為妙。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：http://www.hwa-guan.com.tw

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估