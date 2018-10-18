【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

聯準會偏向鷹派，使得美元指數走強，帶動今日台幣貶值，加上今日台積電將舉行法說會，部分法人對於台積電第四季展望偏向悲觀影響下，終場台指期下跌 81 點，跌幅 0.81%；籌碼面上，外資現貨部位賣超 35.22 億元，外資期現貨部位合計賣超 65.50 億元。

《國際金融市場焦點分析》

聯準會會議記錄顯示，大多數委員移除寬鬆字眼，並表示美國利率水準將有可能升至中性利率之上，顯示聯準會對於升息態度偏向鷹派，帶動美元指數走強，導致今日人民幣跌破 6.94 關卡，加上昨日 EIA 原油庫存大幅增加，帶動原油期貨重挫，導致今日 A50 指數中的中石油、中石化大跌影響下，使得今日 A50 指數下跌超過 2%。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 週報顯示，美國原油庫存上週大幅增加增加 650 萬桶至 4.164 億桶，遠超過市場預期的 160 萬桶，儘管颶風造成墨西哥灣部分產油設施停擺，但美國原油上週出口大幅下滑且進口增加，使得庫存連續四週上升，油價受到衝擊擴大原先跌幅，WTI 期貨收盤失守 70 美元整數位；美國中西部天氣乾燥有利收割進度推展，同時美元走強不利出口競爭，黃小玉期貨同步走低。

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