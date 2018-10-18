美庫存意外大增 油價跳水跌破79美元

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，截至上週，美國原油庫存大增 649 萬桶，較預期高出 3 倍左右；受此消息影響，今 (18) 日國際油價走跌，盤中跌破每桶 79 美元。

台北時間週四晚間 8 點 42 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.52%，至每桶 78.83 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.43%，至每桶 68.75 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

由 EIA 資料可得知，截至上週，美國原油大增 649 萬桶，較分析師預估值高出約 3 倍，連續第 4 週呈現正成長。

在此之前，受美國制裁伊朗，以及美國與沙烏地阿拉伯關係緊張等因素影響，本週以來，國際油價持續走揚。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

不過，部分分析師認為，美國制裁伊朗，對油價的影響，已被市場消化。

伊朗學生通訊社 (ISNA) 日前引述伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 說法，稱當前原油市場供不應求，美國總統川普無法藉由「霸凌他國」，來壓低油價。

另一方面，對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 疑遭殺害一事，川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」；沙國則反嗆，要讓油價大漲。

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，該消息導致美、沙兩國關係緊張；據 CNN 報導，沙國可能會承認，Khashoggi 的死亡，是審訊失控的結果。