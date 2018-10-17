【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美股大漲激勵，台股今日早盤在電子三雄同步上漲帶動下，加權指數跳空大漲站上 10100 點，不過隨後大立光逐步走低，鴻海現金減資將於明日停牌，股價尾盤遭大單摜壓下跌超過 3%，指數收盤盡數回吐超過百點漲幅；外資於現貨賣超 56 億，期貨未平倉淨多單增加 4590 口。

《國際金融市場焦點分析》

受到隔夜美股大幅走高激勵，海南、區塊鍊等板塊今日開盤大幅拉升，激勵滬指跳空開高站上 2580 點，不過市場信心明顯缺乏，隨即賣壓出籠，近午盤自由貿易港、大消費板塊多股出現跳水跌停，指數由黑翻紅，午後跌幅持續擴大，滬指再創波段新低，隨後在半導體板塊帶動下，創業板帶頭反攻，芯片、國產軟件及高送轉類股等集體拉升，帶動大盤再現 V 型反轉，滬指收盤反而上漲 0.6%。

《國際商品市場焦點分析》

針對華盛頓郵報記者遇害一案，白宮揚言將對沙烏地阿拉伯進行制裁，沙國則反擊將減產原油進行報復，導致油價一度走高，不過美國國務卿已抵達沙國針對此事進行討論，同時金融市場不確定性蓋過對伊朗制裁的擔憂，油價一度回跌漲幅，不過晚間隨美股大幅走高再度反彈收漲；美國天氣預報顯示中南部天氣將乾燥，有利於農戶收割進度推展，自近期上漲高點拉回。

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