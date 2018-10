外資對砍目標價至167元，為升股價重挫

為升 (2231) 今天股價受到亞系外資調降目標價,由 376 元對砍至 167 元,評等降至「中立」,股價直接開低,走勢疲軟,面臨前波 173.5 元低點。為升 9 月營收 3.08 億元,月減 12.63%,年減 0.07%;累計前三季營收為 30.68 億元,年增 16.43%。其中第三季營收 10.17 億元,低於市場營收預期,主要為新的校車專案受到 IC 供應商供應不及影響,恐將遞延至年底或是明年第一季。



法人指出,為升第三季毛利率在匯率有利以及產品組合改善下,有機會優於第二季,單季每股盈餘約 2.66 元。



為升車用感測技術與至鴻產品的整合,拓展汽車先進駕駛安全輔助系統相關產品已開始出貨北美拖曳式露營車 (RV) 與 Pick up 的雷達產品 AM 市場。為升指出,目前有許多專案仍再進行,應用領域包括貨車、校車、公務車等。



法人預估,2018 年雷達產品訂單可貢獻營收 6 億元,預估為升今年全年營收約 40.57 億元,每股盈餘達一個股本以上。



由於為升雷達產品打入 AM 市場,預期 2019 年有機會出給中國自主品牌打入 OEM 市場,將為公司主要成長動能。看好未來毫米波雷達模組為 ADAS 重要的感測元件,在中國與台灣各設自動化產線一條,月產能約 8 萬顆,因應未來潛在訂單需求。



