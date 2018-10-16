〈房產〉消費型態帶動店面「垂直化」中正、中山非一樓店面交易夯

台北市店面交易目前仍以一樓路邊店或街邊店為大宗，不過，一樓店面產品通常售價高昂，投入金額過於龐大，房仲業者統計實價登錄資料時發現，非一樓的店面產品成交占比，自 2015 年來有逐年攀升的趨勢，2017 年 1 月至今年 8 月交易占比已提升至 9.6%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，過去購置店面產品多以一樓為首選，但在消費型態改變及電商崛起，以及大型商場、購物中心林立的狀況下，店面市場也出現變化，開始出現「垂直化」趨勢，店家「垂直遷移」的現象愈來愈多，不是潛入地下室就是往二樓以上垂直發展，造就了非一樓的店面交易占比日益提升，謝志傑補充，2015 年非一樓店面的交易占比僅 4.9%，但目前近一年已提升至 9.6%，顯見非一樓的店面產品，逐漸受到投資置產族群青睞。

統計 2017 年至 2018 年 8 月的非一樓的店面交易，謝志傑說，以中正區、中山區交易量占比 22.2% 並列第一，其次是萬華區的 13.0%，大安區則以占比 11.1% 位居第三名。

過去，台北市政府積極推動東西軸線翻轉，以店面市場來看，西區確實有成功翻轉之勢，人潮匯聚，加上不少觀光客前往朝聖，但一樓店面釋出量少，一店難求，讓非一樓店面交易也日趨熱絡。西門商圈正好以中華路分屬中正區與萬華區，受惠於西門商圈的蓬勃發展，帶動中正與萬華區非一樓店面的交易量回升，西寧南路、中華路一段、成都路都是熱門路段。

至於中山區，謝志傑補充，晴光商圈、條通商圈為主要交易熱區，以晴光商圈來說，小坪數、低總價的非一樓店面產品較受青睞，集中在中山北路三段一帶，而靠近捷運民權西路站的店面，則以大坪數為主；條通商圈及和台日美食，居酒屋、懷石料理、日式燒烤等餐廳林立，觀察非一樓店面交易主要以 60-80 坪為主。大安區的非一樓店面交易仍以忠孝敦化商圈為大宗，主要集中於忠孝東路四段、敦化南路一段巷弄內。

一般來說，一樓的店面適合的業種較多，尤其是客戶信賴度較高，或是牌效應明顯的行業，更仰賴一樓店面的宣傳效果，而非一樓店面由於無法直接看到店面裝潢，宣傳效果較差，但已累積一定客源或較不需要招牌效應的業種，像是餐廳、診所、咖啡廳、書店等，都較適合非一樓店面。

謝志傑提醒，若民眾有意購置非一樓店面，除了盡量選擇熱門商圈、人潮多的地段，畢竟人潮就是錢潮，同時挑選有獨立出入口且周邊還較單純的物件較佳，自用、出租兩相宜，此外，在設定租金時，也最好與承租方取得平衡點，考量承租方營業收入，避免追求高租金收益，而讓承租方入不敷出，導致退租而空置，徒增斷租困擾。