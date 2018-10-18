【大慶證券】盤前分析－升息預期提高 台股震盪築底



◆盤勢分析

聯準會公布 9 月會議紀要，廣泛的共識提高投資人對 12 月再次升息的可能性，但聯準會也對明年進一步升息的幅度存在分歧意見，受到此消息影響，昨日美國公債殖利率小幅上漲 0.044 個百分點至 3.207%，也使得美國四大指數皆收跌，跌幅在 0.04~0.44%。受到升息預期、貿易戰問題暫無解，雖有企業財報表現亮眼支撐，但投資人信心不足，美股走勢疲弱，研判美股短線仍將持續震盪築底，建議投資人保持觀望。

台股昨日在美股大漲激勵下，早盤一度大漲 146 點至 10127 點，不過這一波大跌以來，股民損失慘重，追價意願不足，上檔解套賣壓沉重，加上亞洲股市紛紛走弱，台股開高走低，終場以 9979 點作收，下跌 1.96 點，成交量僅 1155 億元。台股自十月初以來，波段跌幅約 9.7%，融資減少約 14.8%，顯示投資人過度恐慌，加上台幣止貶轉升、KD 指標落入超賣區，有助於指數短線反彈，不過仍需留意相關風險如：成交量萎縮反彈無力、台積電法說等不確定因素，且外資已連續 9 日賣超台股，短線縱有反彈也難以延續力道，建議投資人仍應保守以對，上檔壓力在 10 日均線位置約 10273 點。

昨日權值股走勢分歧，台積電短線已初步轉強，待法說會釋出第四季展望後股價走勢應會較為明確，鴻海尾盤則遭大單摜壓，收跌 3.27%，研判為投資人擔憂後市，放棄參與減資。除權值股外，盤面上族群則以生技、蘋概、矽晶圓走勢較為強勁，生技股除太景 *-KY 強攻漲停外，美時、泰博、康友 - KY、奈米醫材各擁題材，延續多方走勢，漲幅在 1.5~6.7% 不等；受惠於 iPhone XR 即將開賣，鎧勝 - KY、美律、聯德控股 - KY 漲幅均在 5% 以上，短線上相關個股可望輪流表現；國際半導體產業協會（SEMI）看好今年全球矽晶圓出貨量可望持續增加，並成長至 2021 年，環球晶、中美晶分別漲 4.26% 與 1.88%，短期有望持續反彈。其餘個股如：大同、創意、智邦、上銀、貿聯 - KY、豐泰等表現也都相對亮眼，顯示雖大盤多空仍不明，但個股火種尚未熄滅，短線多方族群仍可留意部份生技、iPhone XR 相關供應鏈、甚至一些跌深的業績股，不過考量盤面上族群輪動快速，且大盤並未出現明確轉強訊號，操作上建議保守為宜。

