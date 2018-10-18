台股盤前─大盤不利因素四面八方來 別奢望V型回升

台股集中市場昨日在最後一盤鴻海 (2317-TW) 遭不願參加現金減資的 3.09 萬張大單殺出摜壓之下，終場下跌 2.3 元，也牽動大盤指數在終場翻黑並跌破萬點，收在 9979.14 點，證券分析張陳浩及黃漢成對台股走勢仍維持保守看法，而今天的台積電 (2330-TW) 法說會說法，也為重要關鍵。

張陳浩強調，外資在台股並沒有翻多跡象，並在市場籌碼面極度混亂之下，連日來買超進行護盤的官股行庫，也可能在指數反彈之際調節持股，都是對於台股的不利變數。台北股市走勢不可能由今日一根長紅棒即扭轉下降趨勢，現階段多空均不宜，反而是手中有持股的投資人，逢高應減碼。

至於另一不利因素則來自美股的大幅震盪，美國聯準會 (Fed) 最近的會議記錄顯示，央行傾向進一步升息。美股昨日大幅震盪，終場道瓊工業平均指數收低 91.74 點或 0.36% 至 25706.68。Nasdaq 指數收低 2.79 點或 0.04% 至 7642.70。S&P 500 指數收低 0.71 點或 0.03% 至 2809.21。費城半導體指數收低 5.64 點或 0.44% 至 1277.31。

台股加權指數昨日開在 10048.43 點，開盤直接重登萬點大關，盤中最高為 10127.01 點，收在 9979.14 點，市場成交值 1143.63 億元，其中美律 (2439-TW) 最為強勢，而今天將召開法說會的台積電 股價也收紅。不過，鴻海股價遭不願參加現金減資的 3.09 萬張大單殺出摜壓之下，終場下跌 2.3 元，收資價報 68.1 元，創 7 年來新低價。

證券分析師黃漢成指出，台北股不可能在短期內演出 V 型反轉向上格局，目前走勢將在一至二個月內築底，震盪區間也由 10500 到 11200 點的箱型，向下移動到 9700 到 10100 點的箱型整理。在外資持續在台股現貨賣超同時，唯一值得的慶幸的是，外資在期指已有小幅翻多的心態。

至於市場訊息部分，在被動元件、英特爾 CPU 等關鍵零組件缺貨，及美中貿易戰持續熱燒影響，宏碁 (2353-TW) 集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮昨 17 日證實，宏碁北美市場部分個人電腦產品售價已調漲 10% 因應。

自行車整車廠愛地雅 (8933-TW) 完成 4 億元股本私募現增案，募集 3.04 億元，將進行財務結構改善，愛地雅本次私募獲富喬 (1815-TW)2.62 億元認購其中 86% 額度，富喬因此成為愛地雅的第一大股東。

手機軟板市場需求走揚，帶動上游原物料廠營運成長，軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) ，在中國大陸南通投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，將在明年第 2 季完工，台虹設立南通廠主要生產生產鋁塑膜、FCCL 電子材料為主，新增鋁塑膜產品，將為台虹帶來營運新動能。