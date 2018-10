新創食物股IPO趨勢 植物肉堡Beyond Meat籌備上市

外媒報導,植物類「肉品」商 Beyond Meat 已聘請投資銀行摩根大通 JPMorgan (JPM-US)、高盛 (GS-US)、及瑞信 (CS-US),幫助進行首次公開募股 IPO,然而目前無法立即確定估值。

這次的 IPO 將會是新創類食物公司的市場測試,像 Impossible Foods 和 Modern Meadow 這樣的品牌已經充分利用了公眾對肉類消費潛在健康風險和環境問題認知,製造出植物類的肉品。

與之前的素食迭代不同,Beyond Meat 創造的產品非常類似於真正肉的味道和質感。美國國立衛生研究院 NIH 此前曾於 2012 年發布一份報告稱,定期吃紅肉可能會縮短消費者的壽命。而 Beyond Meat 表明,食用者「可能通過用其他健康的蛋白質來源代替他們吃的一些紅肉來幫助改善他們的健康狀況」。

Nielsen Homescan 調查顯示,近 40% 的美國人正在嘗試吃更多植物性食物。根據數據服務公司 Euromonitor 的數據顯示,去年近 300 億美元的加工肉類產業增長了 2%,而 14 億美元的肉類替代產業增長了 22%。

然而,美國牧民協會已經質疑素食公司稱他們的產品為「肉類」。該集團於 2 月向美國農業部 USDA 提交了一份請願書,要求對「牛肉」和「肉類」這兩個術語進行官方定義。

Beyond Meat 稱,自 2016 年以來已售出 2500 萬個「Beyond 漢堡 Burgers」。包括 TGI Friday's 等餐廳都有在菜單上販售此產品。

白色城堡 (White Castle) 餐廳有販售 Impossible Burger,類似 Beyond Meat 的產品。

據了解,Beyond Meat 已拓展至新加坡,今年 8 月在新加坡君悅酒店上市,第 1 天就賣出了 1000 個漢堡。

總部位於洛杉磯的 Beyond Meat 由執行長 Ethan Brown 於 2009 年創立。它在美國全國超過 32000 家雜貨生鮮超市、餐館、和其他商店上架。亞馬遜 (AMZN-US) 的全食 Whole Foods、Kroger (KR-US)、和 Target (TGT-US) 均銷售 Beyond Meat 產品。

它還吸引了一系列知名投資者,包括比爾蓋茲、演員李奧納多迪卡皮歐等。