中秋烤肉商機現 富邦媒高端烤肉食品、設備銷售夯

中秋連假即將到來，烤肉商機需求湧現，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網指出，今年中秋烤肉高端消費實力堅強挹注中秋買氣，PRIME 系列高單價牛排成長逾 3 倍、海鮮亦有 6 成以上的漲幅、特色品味烤肉裝備銷售年增 5 成。momo 摩天商城則觀察，中秋節為烤肉道具銷售的大檔，買氣成長約為 3 成，現代人追求便利性，烤盤加卡式爐組合為站上熱銷品。富邦媒表示，中秋為烤肉年度大檔，加上時序入秋為野餐露營的旺季，推升烤肉用具的銷售。momo 購物網分享，市面上烤肉架非常多元，而近來烤肉已不僅僅是烤肉，許多裝備控為讓烤肉品質與氛圍提升，愈來愈多品牌推出講究時尚的特色烤肉架，品項數新增約有 3 成 momo 購物網也提到，今年烤肉食材能有出色的銷售表現，主要在於擴大品項類別的開發，以及深耕網購生鮮的消費族群，藉此突破網購生鮮食品心理的門檻，以及培養網購生鮮食材的習慣。



momo 摩天商城觀察，居家室內烤肉在韓劇推波下持續發燒，韓式烤盤已佔居家烤肉用具銷售的 8 成，除了火烤兩用多功烤盤、圓形烘蛋烤盤、輕鬆排油不沾鍋烤盤等款式外，今年韓式烤盤吹起 45 公分巨無霸系列；而去年夯品紅外線燒烤盤今年買氣也持續看俏。另外，中秋也帶動烤肉周邊用品的買氣，例如濕紙巾、燒烤墊、垃圾袋、錫箔紙等成長約 3 成。