其祥9月營收創今年新低 新肉品加工廠Q4挹注營收

新加坡雞肉商其祥 (1258-TW) 第 2 季受星、馬兩地市場旺季帶動，營收以 7.32 億元創新高，不過 9 月營收因消費季節性影響，降到 2.06 億元創今年新低，第 3 季營收也自第 2 季顛峰下滑。

其祥公布 9 月營收為 2.06 億元，創今年新低，月減 13.83%，年增 5.33%，第 3 季營收 7.07 億元，季減 3.46%，年增 6.07%，累計前 9 月營收為 21.17 億元，年增 11.7%。縱使如此，其祥今年來 9 個月的單月營收都維持在 2 億元的水準之上。

據了解，其祥 9 月營收較 8 月下滑，屬消費季節性影響，包含馬國回教徒祭獻大批牛羊慶祝宰牲節，節後需一段時間消耗肉類，導致致短期內雞肉需求減少。

其祥看好下半年營運，將進行營運擴張，因而產生資金需求，已完成發行 3 億元無擔保可轉換公司 (CB) 進行市場籌資，這是其祥來台上櫃掛牌後，第 2 度市場籌資，主要用於償還銀行借款，及充實營運資金。

其祥投資新加坡興建肉品加工廠， 7 月已取得新加坡農糧署 (AVA) 執照及清真 (Halal) 認證，自動化設備也已於 8 月陸續進廠安裝，開始試車並進行調校，待調校完畢即可正式生產。

其祥新加坡肉品加工廠土地面積約 3690 坪，廠房面積約 2764 坪，包含一次分切生產線、二次分切生產線、自動輸送及秤重系統、真空熱塑包裝生產線、冷藏冷凍倉儲等。新廠配置歐洲進口生產設備除可提升產品品質，大幅提升產能並降低成本，產能全開後可擴充至 3 倍產能，將可有效挹注第 4 季營收。

其祥第 2 季營收以 7.32 億元創新高，季增 8%，年增 17%；累計前 6 月營收 14.11 億元，年增 17%。上半年稅後純益 827 萬元，每股純益 0.22 元。