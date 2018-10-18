能源盤後─不受颶風邁克影響 EIA報美庫存增650萬桶 油價再次回落

美國原油庫存的大幅增加，和華爾街的波動引發全球原油需求開始回落的擔憂，週三 (17 日) 油價大幅下挫。

布蘭特原油期貨收低 1.04 美元，或 1.28% 至每桶 80.37 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.87 美元，或 2.60% 至每桶 70.05 美元。

美國汽油期貨價格收低 2.9% 至每加侖 1.917 美元。

天然氣收高 0.077 美元，或 2.38% 至每一千立方英尺 3.316 美元。

最近幾週，美國原油價格飆升至每桶 76 美元以上的 4 年高點，在下個月美國制裁生效之前，伊朗的原油出口量以高於預期的速度下降，這有助於將布蘭特原油推高至每桶 80 美元以上。不過，一些分析師表示，這些損失的量已被沙烏地阿拉伯伯和俄羅斯等主要生產商的供應增加所抵消。

布蘭特油價日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

但上週美國股市突然下跌，以及週三大部分交易時段的損失讓投資人懷疑全球經濟是否正面臨經濟放緩，可能削減對原油的需求。

國際能源署 IEA 等組織最近的利空數據和報告顯示，儘管伊朗實施制裁措施，但供應仍然正常，這進一步擾亂了市場。

EIA 數據

週三石油價格下跌的關鍵因素是美國政府能源情報署 EIA 在華盛頓發布的利空週報。

報告評估，美國原油庫存上週增加 650 萬桶至 4.164 億桶，為 6 月底以來的最高水平。它還顯示美國原油和原油產品 (如汽油) 的總庫存增加到 12.6 億桶，是近 1 年來的高水位。

分析師對原油庫存增加感到特別驚訝，因為出於安全考慮，颶風邁克爾 (Michael) 已經迫使墨西哥灣的海上原油生產商上週停止了超過三分之一的產量。

這導致人們普遍猜測原油庫存將在本週的庫存數據中出現反季節性下滑。海灣地區的颶風活動無法降低庫存也使價格走低。

股市與原油的相關性

然而，分析師還注意到油價與股市之間的聯繫更加緊密。這表明投資人可能會在經濟蕭條時期更加厭惡原油和其他商品等風險較高的資產，與 2008 年金融危機不符。