【顧德投顧】美股大漲,台股受陸股及美科學船靠港影響,走勢偏弱

◆盤勢分析

台股早盤受到美股激勵, 開高之後緩步走低, ㄧ方面細看美國股市上漲原因, 高盛與摩根史丹利財報優於預期, 以及美國與沙烏地阿拉伯的關係改善, 這兩個因素, 其實直接與台股的關係不大, 像這幾天美沙之間的關係緊張, 台股其實也沒有受到太大的影響, 關係轉好, 自然也不會有太多上漲, 美國銀行在台灣的業務也不多, 所以影響自然不像蘋果或是其他的科技股, 加上台股盤中時, 陸股不斷下跌, 今天又跌破前幾天底部, 完全異於其他國家的股市, 今天新聞更傳出美國的科學船在高雄港停泊, 也提醒大家之前美國可能來台灣海峽軍演的消息, 這也是一個政治利空, 兩岸關係一直都是台灣股市的特殊事件, 過去台灣開放大陸人來買股票, 激勵台股連續漲停兩天, 當兩岸關係變差, 自然也會影響股市, 尤其對岸對於美國船艦進入台灣港口一事是非常敏感, 之前大陸就表示過, 一旦美國軍港停泊台灣港口, 就可能爆發戰爭, 所以即使這次的只是科學船, 也是會牽動兩岸的神經, 台股這邊操作上非常困難, 短期的走勢波動大, 很容易追高殺低, 建議投資人操作上, 要比較有耐心, 作好資金控管, 也不建議投資朋友別看短期大漲就覺得趨勢翻多, 大跌也別過度追空, 如果可以選擇產業操作, 會比較順手, 偏多產業不作空, 偏空產業不作多, 以上

王閔生 分析師

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