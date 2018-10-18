〈智慧城市大商機〉結合AI技術助攻 引領城市再升級

隨著智慧科技的純熟發展，全球掀起智慧城市建設熱潮，未來城市將產生何種變化？哪些產業能迎頭趕搭這波智慧城市發展新契機？在這股新經濟力量下，您準備好了嗎？

「智慧城市」此一概念最早源於近十年前 IBM 提出的「智慧地球」構想，爾後獲得美國前總統歐巴馬的積極響應，並將其提升為國家發展戰略，才引發全球廣泛關注。如今，隨著科技不斷創新，智慧城市發展已來到一個轉捩點，許多城市開始運用人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、雲端運算、智慧型終端等技術為居民打造更為全方位智慧化的宜居城市。

智慧城市是科技高度整合的產物，應用範疇廣、項目多，從政府治理，乃至於普通民眾的食衣住行育樂各方面，皆可透過資訊科技進行智慧化基礎建置，讓人們享有更好的工作效率及生活品質。隨著創新技術的逐漸成熟，智慧城市的創新應用發展層面也日漸增加，為智慧城市的推進帶來很大的助力，舉凡觀光旅遊、消費購物、居家生活、食品安全、環境監測、能源效率、交通壅塞、空氣污染、災害防治、治安防範、高齡照護、教育等問題都可以獲得解決。

目前已開發國家對於智慧城市的建設重點包括智慧交通、智慧能源、智慧電力、智慧建築、智慧照明與智慧生活等領域。全球四大會計師事務所德勤發表的「超級智慧城市」報告進一步指出，對比傳統的智慧城市，新型的超級智慧城市涵蓋「智慧經濟」、「智慧環境」、「智慧生活」、「智慧安全」、「智慧教育」、「智慧出行」等六大領域，跳脫傳統智慧城市建設思維，將更好的運用人工智慧與資料，更加依賴于智慧決策，減少人工干預，在不同領域能夠更開放更融合。舉例來說，在智慧安全方面，無人機、可穿戴計算、人臉識別、可預測視頻等等技術，可以協助執法部門打擊犯罪、保護公共安全。相關機構透過連接社會與來源廣泛的資料，能夠提前發現犯罪。

未來的超級智能城市

資料來源：德勤會計師事務所「超級智慧城市」報告

此外，人們多認為利用資料和數位化技術解決公共問題是政府機構或者公部門的工作，其實不然。麥肯錫最新發佈的《智慧城市：數位技術打造宜居家園》研究報告發現，近七成智慧應用的真正擁有者是政府機構及公共部門，但這些應用的近六成的原始投資來源於企業或私營部門。顯示許多智慧城市透過企業或私營部門合作投資，共同開發創新解決方案。合作方越多，應用範圍越廣，資料使用也更有創意，從而帶來更出色的效益。

麥肯錫認為，對於企業而言，打造智慧城市無疑為他們創造新的機遇。多個行業已經開始逐步融入智慧解決方案，變革現有的產品和服務方式。例如，藥店連鎖企業開始變身為遠端醫藥提供商，房地產開發商開始將自動化系統、感測器、出行方案等整合到物業管理。

由此顯示，智慧城市在改善民眾生活品質的同時，也帶動了經濟活動的效益。舉例來說，在科技發展成熟、人力成本提高等因素的推波助瀾下，連鎖咖啡廳、便利商店或餐廳導入物聯網及人工智慧技術，慢慢轉型成無人商店，靠著精密攝影機、感測器和人工智慧能讓消費者不需要帶錢包，只靠一支智慧型手機感應就能入店購物或用餐，提供更便利的購物體驗，無人商店因此成為近年來的亮點。

全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）今 (2018) 年在西雅圖成立智慧超市 Amazon GO，吸引各國企業大舉競逐無人商店市場，連微軟（Microsoft）也正在研發能自動偵測購物籃內商品的無人收銀系統，要跟亞馬遜一較高下。中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維說，無論是大型或中小型的零售商店，都已經踏在消費科技浪潮上，要為消費者帶來更便利的購物體驗，智慧城市商機爆發指日可待。