【華冠投顧】幸運星-築底期......上沖下洗！！如何操作才能快速累積財富？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：2317 鴻海、3016 嘉晶、2313 華通、6488 環球晶、2439 美律

高盛及大摩財報優於預期，費半大漲 3.3%，道瓊大彈 547 點，聰明的控盤者趁此利多，開盤拉抬 2330 台積電、3711 日月光、2303 聯電、2454 聯發科、2474 可成，還有跌深反彈人氣族群如 MLCC、矽晶圓與其他跌深反彈股，使台股一開盤 3 分鐘之內氣勢如虹的大漲 145 點！！！老師在節目中不斷提醒大家，大盤經過 1324 點的崩跌後，不會馬上大漲！！只會上下築底、進二退一的上沖下洗！！切記勿急躁！！急漲勿追…… 老師也特別叮嚀大家，有套牢跌深 MLCC、矽晶圓及 MOSFET 的好友，記得反彈要減碼收資金…… 果然 MLCC 及矽晶圓開高走低殺很大！！連明天起將停牌減資的 2317 鴻海也殺尾盤大跌 2.3 元，指數從大漲 145 點殺到跌 1 點，收一根大黑 K！！成交量 1,140 億。OTC 雖連四紅，漲 0.85% 但漲幅收斂，成交量縮 224 億！！

【破底的股票依然不少】

2317 鴻海、2456 奇力新、1319 東陽、6414 樺漢、6415 矽力 - KY、5299 杰力、3499 環天科、6166 凌華、2520 冠德、1305 華夏、5531 鄉林、9938 百和……

【開高走低族群甚多…… 集中在人氣股 MLCC、矽晶圓、PCB……】

被動元件：5317 凱美、2375 智寶、3299 帛漢、3624 光頡、2478 大毅、2456 奇力新、2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、3026 禾伸堂、8163 達方、8043 蜜望實……

矽晶圓：3016 嘉晶、3707 漢磊、6182 合晶

電腦周邊：2353 宏碁、2356 英業達、2376 技嘉、4938 和碩

PCB：6269 台郡、2313 華通、6153 嘉聯益、2368 金像電、8046 南電

光學：3008 大立光、3406 玉晶光

其他：生技 4123 晟德、光碟 2349 錸德、IC 設計 4947 昂寶 - KY、電子紙 8069 元太、太陽能電池 3576 新日光、LED 2426 鼎元、連接器線 3114 好德

【其他跌深反彈】

2439 美律、2345 智邦、1795 美時、6488 環球晶……

大盤進入築底期…… 切記急漲勿追、急殺勿砍…… 穩定操作，自然可以穩定獲利！！文章篇幅有限………… 請免費加 LINE 粉絲群組隨點隨聽老師《股市幸運星》節目！！

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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